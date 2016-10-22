نگرانی ابتلاء دانش آموزان به انواع انحرافات و دردهای ستون فقرات

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله حافظی روز گذشته در چهارمین سمینار کشوری بیماری های اسکلتی و عضلانی که به اهتمام دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری برگزار شد، با تاکید بر ضرورت پیشگیری در این بیماری ها، اظهار کرد: برنامه های پیشگیری می بایست مبتنی بر آموزش جمعیت و جامعه صورت گیرد و با توجه به اینکه بیمارهای اسکلتی و عضلانی اقشار مختلف و سنین مختلف جامعه را مبتلا می کند لازم است که انجمن های علمی طب فیزیکی، فیزیوتراپی، کاردرمانی و ارتوپدی فنی در قالب مکاتباتی اصلاح نظام آموزشی را از وزیر آموزش و پرورش مطالبه کنند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، ‌ همچنین تصریح کرد:‌ نبایستی دانش آموزان مجبور شوند، روزانه حجم زیادی از کتاب و دفتر را با خود حمل کنند و نهایتا با انواع انحرافات و دردهای ستون فقرات و مفاصل مواجه شوند. اگر سیستم آموزشی ما مبتنی بر نرم افزار و فضای اینترنتی باشد، بسیاری از این مشکلات مرتفع خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه از مدیران ارشد آموزش و پرورش نبایستی انتظار داشته باشیم که به این مسایل اشراف داشته باشند، ادامه داد: انجمن های علمی و تخصصی هستند که به این عوارض آگاهی داشته و بایستی مطالبه کننده باشند.

حافظی با بیان اینکه موضوع دیگری که در کنترل عوارض اسکلتی عضلانی می تواند کمک کننده باشد، اجرای برنامه های آموزشی پیشگیری مبتنی بر جامعه است، گفت: از انجمن های علمی مرتبط دعوت می شود در قالب فعالیت مشترک و با ارائه پیش نویس و برنامه مشخصی از ظرفیت ها و فضاهای فرهنگسراها و خانه های سلامت متعلق به مدیریت شهری استفاده کنند. این فرصت پیش از این توسط موسسه سرطان پستان تهران و اخیرا توسط متخصصین مرکز قلب تهران شناسایی شده و معبر بسیار مناسبی جهت ارتباط متخصصین و گروه های پزشکی با جامعه و اقشار مختلف مردم به شمار می آید.