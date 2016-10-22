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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۱۹

فرمانده انتظامی آستارا:

۱۳۶ هزار عدد تخم مرغ فاسد در آستارا کشف و ضبط شد

۱۳۶ هزار عدد تخم مرغ فاسد در آستارا کشف و ضبط شد

آستارا- فرمانده انتظامی آستارا از کشف ۱۳۶ هزار و۳۳۹ عدد تخم مرغ غیر قابل مصرف به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون ریال در این شهرستان مرزی خبر داد.

سرهنگ رسول عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر اظهار کرد : ماموران ایستگاه بازرسی سه راه قلعه این شهرستان مرزی حین کنترل محور مواصلاتی و اجرای طرح کنترل ورود و خروج فرآورده های غیر بهداشتی دام و طیور، به دو دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و

وی ادامه داد: در جریان بازرسی از این خودروها ۱۳۶ هزار و ۳۳۹ عدد تخم مرغ غیر قابل مصرف کشف و ضبط شد.

سرهنگ عزیزی با بیان اینکه تخم مرغ های فاسد کشف شده دارای ارزش ۴۱۰ میلیون ریال بودندافزود: در این راستا دو راننده ۳۱ و ۴۵ ساله خودرو دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی  به مراجع  ذیربط معرفی شدند.

کشف بیش از ۲ تن چوب جنگلی قاچاق در آستارا

فرمانده انتظامی آستارا همچنین از کشف و ضبط دو هزار و ۵۰۰ کیلو گرم چوب جنگلی قاچاق در این شهرستان و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد و گفت: ماموران ایستگاه بازرسی سه راه قلعه آستارا حین کنترل محور مواصلاتی به یک دستگاه نیسان آبی رنگ مظنون شده و پس از متوقف کردن خودروی فوق در بازرسی از آن دو هزار و ۵۰۰ کیلو گرم چوب جنگلی قاچاق را کشف و ضبط و راننده ۳۲ ساله آن را دستگیر  کردند.

سرهنگ عزیزی ارزش این مقدار چوب جنگلی  قاچاق  را ۴۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: ماموران پس از تشکیل پرونده، راننده و چوب های مکشوفه را به اداره جنگلبانی شهرستان آستارا تحویل  دادند.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در حوزه های مختلف اجتماعی و امنیتی نقش قابل توجهی را ایفا کرده است، اظهار کرد: آنچه امروز موجب افزایش احساس امنیت در بین مردم شده، اقتدار ناجا مبتنی بر قانون و مشروعیت است که در خدمت به مردم به کار گرفته شده است.

فرمانده انتظامی آستارا با تاکید بر اینکه بالاترین افتخار نیروی انتظامی برقراری نظم و امنیت است، تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش نیروی انتظامی در عرصه های مختلف، شهرستان مرزی بندر آستارا یکی از مناطق امن، پرتردد و گردشگر پذیر استان گیلان به شمار می رود.

کد مطلب 3802923

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