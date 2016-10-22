۱۳۶ هزار عدد تخم مرغ فاسد در آستارا کشف و ضبط شد

سرهنگ رسول عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر اظهار کرد : ماموران ایستگاه بازرسی سه راه قلعه این شهرستان مرزی حین کنترل محور مواصلاتی و اجرای طرح کنترل ورود و خروج فرآورده های غیر بهداشتی دام و طیور، به دو دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و

وی ادامه داد: در جریان بازرسی از این خودروها ۱۳۶ هزار و ۳۳۹ عدد تخم مرغ غیر قابل مصرف کشف و ضبط شد.

سرهنگ عزیزی با بیان اینکه تخم مرغ های فاسد کشف شده دارای ارزش ۴۱۰ میلیون ریال بودندافزود: در این راستا دو راننده ۳۱ و ۴۵ ساله خودرو دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیربط معرفی شدند.

کشف بیش از ۲ تن چوب جنگلی قاچاق در آستارا

فرمانده انتظامی آستارا همچنین از کشف و ضبط دو هزار و ۵۰۰ کیلو گرم چوب جنگلی قاچاق در این شهرستان و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد و گفت: ماموران ایستگاه بازرسی سه راه قلعه آستارا حین کنترل محور مواصلاتی به یک دستگاه نیسان آبی رنگ مظنون شده و پس از متوقف کردن خودروی فوق در بازرسی از آن دو هزار و ۵۰۰ کیلو گرم چوب جنگلی قاچاق را کشف و ضبط و راننده ۳۲ ساله آن را دستگیر کردند.

سرهنگ عزیزی ارزش این مقدار چوب جنگلی قاچاق را ۴۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: ماموران پس از تشکیل پرونده، راننده و چوب های مکشوفه را به اداره جنگلبانی شهرستان آستارا تحویل دادند.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در حوزه های مختلف اجتماعی و امنیتی نقش قابل توجهی را ایفا کرده است، اظهار کرد: آنچه امروز موجب افزایش احساس امنیت در بین مردم شده، اقتدار ناجا مبتنی بر قانون و مشروعیت است که در خدمت به مردم به کار گرفته شده است.

فرمانده انتظامی آستارا با تاکید بر اینکه بالاترین افتخار نیروی انتظامی برقراری نظم و امنیت است، تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش نیروی انتظامی در عرصه های مختلف، شهرستان مرزی بندر آستارا یکی از مناطق امن، پرتردد و گردشگر پذیر استان گیلان به شمار می رود.