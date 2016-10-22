حوادث رانندگی استان مرکزی ۲ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، در حادثه رانندگی نخست که بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با یک دستگاه موتور سیکلت در محور ساوه – همدان اتفاق افتاد، راکب موتور به علت شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست داد.

بنابر اعلام کارشناس پلیس راه استان مرکزی، علت این حادثه رانندگی عدم رعایت حق تقدم از سوی راکب موتور سیکلت بوده است.

در حادثه دیگری که بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور قدیم ساوه – همدان اتفاق افتاد یکی از سرنشینان خودرو فوت کرد و دو نفر دیگر مجروح شدند.

بنابر اعلام کارشناس پلیس راه استان مرکزی علت این حادثه دلخراش نیز عدم توجه به جلو راننده بود.