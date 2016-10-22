به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، بردیا دریکوند اظهار داشت: همزمان با سفر ریاست جمهوری اسلامی ایران به استان مرکزی و ایراد سخنرانی در جمع مردم شهرستان اراک در ورزشگاه شهدای پنجم اراک، محدودیت های ترافیکی در مسیرهای منتهی به این ورزشگاه اعمال خواهد شد.

وی افزود: از شامگاه شنبه اول آبان در خیابان های جمهوری اسلامی، خیابان دانشگاه، میدان نماز و خیابان قدس، طرح پاکسازی و جمع آوری خودروها انجام می شود.

جانشین رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان کرد: شهروندانی که در محدوده ترافیکی اعلام شده سکونت دارند تا قبل از اعمال طرح ترافیکی نسبت به جابجایی وسیله نقلیه خود اقدام کنند در غیر این صورت خودرو با جرثقیل از محدوه طرح خارج می شود.

دریکوند با اشاره به اینکه محدودیت ترافیکی از صبح یکشنبه دوم آبان گسترده تر خواهد شد، خاطرنشان کرد: این محدودیت تا میدان سرداران ، بلوار مهارت و میدان حافظیه گسترده خواهد شد.

وی از شهروندان خواست در صورتی که قصد ورود به ورزشگاه شهدای پنجم مرداد را دارند حتی المقدور از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

جانشین رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان مرکزی اضافه کرد: علاوه بر محدودیت های ترافیکی فوق، محدودیت هایی نیز در مسیر تردد اعضای هیات دولت اجرایی خواهد شد که لازم است عموم مردم با کارکنان نیروی انتظامی همراهی و همکاری داشته باشند.