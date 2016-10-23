بازگشت شبح جنگ به حلب/ روزهای دشواری در راه است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-فرزاد فرهادی: حلب شهری است که بیش از دیگر مناطق سوریه اخبار رسانه ها را به خود اختصاص داده و کانون توجه همه طرف های درگیر است.

در این شهر که زمانی نبض اقتصادی سوریه در آن می تپید فقط بحران حاکم است. از زمانی که تروریستها در شرق حلب لانه کرده اند با حمایت خارجی به ویژه ترکیه و عربستان از هیچ جنایتی علیه ساکنان غرب حلب تحت کنترل ارتش سوریه دریغ نکرده اند.

هر زمان که فرصت یافته اند مواضع ارتش سوریه را زیر آتش گرفته اند و این تحرکات آنها با تحسین حامیان غربی و منطقه ای شان روبرو شده و هرگاه که تحت فشار و محاصره قرار گرفته اند فریاد حامیان آنها به هوا برخاسته است که ساکنان حلب زیر آتش قرار دارند و تبلیغات گسترده ای ضد دمشق و مسکو می شود.

تلاش ها برای حل بحران این شهر واقع در شمال سوریه تاکنون راه به جایی نبرده و این به سبب اهمیت فوق العاده و استراتژیک بودن آن است زیرا هیچ طرفی نمی خواهد که برگه قوی حلب را از دست بدهد.

زمانی که آمریکا و روسیه درباره آتش بس در حلب توافق کردند برخی انتظار اوضاع مساعدی داشتند اما هنگامی که آمریکایی ها به تعهدات خود عمل نکردند یا حداقل از تحقق این تعهدات عاجز ماندند، دوباره جنگ با شدت بیشتری از قبل ادامه پیدا کرد.

دمشق همواره اعلام کرده بود که هر گونه توافق آتش بس فقط به مثابه دادن فرصتی به تروریستها برای گسترده کردن دامنه تحرکاتشان است و روسها نیز در ادامه با نظام سوریه همسو شدند که باید در عرصه نظامی سرنوشت را رقم زد و حملات علیه تروریستها تشدید شد.

به هر اندازه که فشار بر تروریستها بیشتر می شد، تبلیغات و فشار رسانه ای و سیاسی بر سوریه و روسیه بیشتر می شد و انواع اتهامات از سوی غربی ها زده می شد. دمشق و مسکو برای اینکه بهانه از دست غوغاگران خارج شود با آتش بس انسانی و قطع حملات هوایی موافقت و دالانهایی را برای خروج گروههای مسلح از شرق حلب ایجاد کرد.

تروریستها که مترصد هر فرصتی برای تجدید قوا هستند خواستار دور شدن و عقب نشینی ارتش سوریه از منطقه بودند تا بتوانند مثلا از این گذرگاه عبور کنند اما ارتش سوریه که بد عهدی و پایبند نبودن این گروهها را بارها تجربه کرده زیر بار موضوع نرفت.

از زمانی که به تلاش های خروج گروههای مسلح و ساکنان حلب فرصت داده شد هنوز واکنش مثبتی در این زمینه دیده نشده است و البته نقش عربستان و دیگر حامیان این گروهها نیز بر احدی پوشیده نیست.

واقعیت این است که نه گروههای مسلح به دنبال آتش بس هستند نه حامیان غربی و منطقه ای آنها چنین قصدی دارند واقعیت این است که نه گروههای مسلح به دنبال آتش بس هستند نه حامیان غربی و منطقه ای آنها چنین قصدی دارند. هدف آماده شدن برای جنگ بزرگ است.

سرگئی رودوسکی رئیس ستاد نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد: گروههای مسلح به دنبال تدارک دیدن حمله ای از جنوب غربی حلب هستند به ویژه که آنها موشک های دوش پرتاب در اختیار گرفته اند. وی به حضور ۲۰۰ تروریست به مناطق المنصوره، القراصی، ۱۰۷۰ دستگاه اشاره کرده است.

کاملا مشخص است که گروههای مسلح از جبهه النصره حرف شنوی دارند و گوش به فرمان آل سعود برای بحران آفرینی بیشتر هستند و هرگز به تلاش های مصالحه توجهی ندارند. گذرگاه های گشوده شده با استقبالی روبرو نشد و دهها تک تیرانداز النصره و احرار الشام از شرق به غرب حلب یا به ادلب نرفتند بلکه این صدای شلیک های تک تیراندازان و دیگر ادوات تروریست ها بود که از هر سو به گوش می رسد.

گویا این گروهها تمایلی برای پا گذاشتن به غرب حلب ندارند و آن را به مثابه جهنم می دانند همانطوری که تمایلی برای رفتن به ادلب که معمولا پس از هر عملیات مصالحه، گروههای مسلح می روند، نداشتند.

احدی از گروههای مسلح از پشت خاکریز ها در شرق حلب به سوی خان العسل یا ادلب نرفتند احدی از گروههای مسلح از پشت خاکریز ها در شرق حلب به سوی خان العسل یا ادلب نرفتند و در مقابل این گلوله های خمپاره و موشک بود که به سوی غرب حلب شلیک شدند. جبهه النصره و احرار الشام همه تلاش ها را برهم زدند. در این میان درگیری هایی در شرق حلب میان حامیان و مخالفان خروج از شرق حلب درگرفت. خویشتنداری مسکو و دمشق با تک تیراندازان جبهه النصره و گلوله های توپ اهدایی از سوی آل سعود به احرار الشام و شلیک آن همراه شد. هرگز واکنشی به این تحرکات تروریستها داده نشد.

به نظر می رسد که نتوان امیدی به آتش بس در حلب بست زیرا هنوز ابتکار عمل در اختیار سرکرده های جبهه النصره، احرار الشام و جیش الفتح است. سعودی علاوه بر ارسال سلاح برای تروریستها، آنها را به ادامه جنگ ترغیب می کنند. تروریستها در الاتارب در شمال حلب، اورم الکبری در غرب شهر و خان طومان در جنوب غرب اردو زده اند.

اما در طرف دیگر دمشق و مسکو قصد دارند که بر تروریستها بتازند. حجت بر تروریستها در شرق حلب تمام شده و به آنها فرصت برای خروج داده شد و این آخرین فرصت بود.

آنگونه که منابع روسی و سوری اعلام کرده اند ارتش سوریه و روسیه به دنبال پاکسازی شرق حلب از تروریستها هستند و دیگر حامیان تروریستها نمی توانند اتهامی متوجه دمشق و مسکو کنند. آمریکا و همپیمانان منطقه ای اش این روند یعنی مصالحه و حل بحران شرق حلب از طریق مسالمت آمیز را نپذیرفته اند و تکلیف به عرصه میدانی است.

بشار اسد رئیس جمهور سوریه اخیرا در گفتگو با یک رسانه اروپایی گفت: وظیفه ما طبق قانون اساسی حمایت از غیرنظامیان است؛ اما هنگامی که آنها تحت کنترل تروریستها هستند ما چگونه باید از آنها حمایت کنیم؟ ما باید از شر تروریستها خلاص شویم.

نیروهای تقویتی سوری از جاده اثریا-خناصره به سوی شمال رهسپار شده اند و منابع سوری از حرکت تانک های تی ۹۰ و دیگر ادوات و تجهیزات خبر داده اند. آنگونه که منابع آگاه اعلام کرده اند احتمال تشدید درگیری در جبهه های حلب در هفته های آتی حتمی است احتمال تشدید درگیری در جبهه های حلب در هفته های آتی حتمی است مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد.

رسانه ها به نقل از منابع روسی از فرمان ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای رقم زدن سرنوشت جنگ حلب طی سه هفته آینده خبر داده اند. جبهه های جنگ در شمال سوریه آبستن اتفاقات بسیار است. به ویژه که ترکیه به عملیات سپر فرات علیه کُردها در شمال سوریه ادامه می دهد و به نظر می رسد که دیگر از حمایت هوایی ائتلاف تحت سرکردگی آمریکا از کردها هم خبری نیست.

به نظر می رسد که ترکیه از فضای آشفته شمال سوریه نهایت بهره برداری را می کند و به دنبال تحقق رویاهای شوم خود بر چنگ انداختن بر مناطقی از اراضی سوریه است. ترکیه به نقض حاکمیت سوریه ادامه می دهد. این همزمان با حمایت همه جانبه آنکارا از تروریستها در سوریه است.

از سوی دیگر به نظر می رسد که آمریکا به هیچ وجه حاضر نیست که از جبهه النصره و حمایت آن دست بردارد و تلاش می کند که از آن به عنوان اهرم فشاری ضد روسیه در سوریه استفاده کند.

حل بحران حلب از مسیر دیپلماسی و مصالحه نمی گذرد و همه شواهد، بوی نبرد سنگین ام المعارک را می‌دهد حل بحران حلب از مسیر دیپلماسی و مصالحه نمی گذرد و همه شواهد، بوی نبرد سنگین ام المعارک را می دهد. آتش بس مُرده به دنیا آمد و بازی بیش نبود. کاملا مشخص است که تروریستها هم به دنبال این هستند که به بهانه آتش بس انسانی امتیاز به دست آورند و هم امتیازی از دست ندهند. آنها اگر بتوانند خدشه در محاصره حلب ایجاد کنند، دستاوردی بزرگ به دست آورده اند، موضوعی که ارتش سوریه و مسکو به خوبی از آن آگاه هستند.



در پایان می توان به نکاتی اشاره کرد که از جمله آنها؛

-آتش بس در کار نخواهد بود.

-اوضاع جبهه های به سوی تنش و جنگ پیش می رود.

-حامیان غربی و منطقه ای تروریستها آنها را ترغیب به ادامه جنگ ضد نظام سوریه و وارد آوردن ضربه به ارتش سوریه می کنند.

-آماده شدن طرفهای درگیر برای شروع نبرد سخت.

-نبردی سخت و سرنوشت ساز در راه است.

-تروریستها به دنبال استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی و گشودن جبهه هایی از محورهای مختلف در حلب هستند.