از دستفروش های شیراز دل و جگر نخرید/ مشاهده موارد مشکوک به یرقان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا وردی زاده ظهر شنبه در نشست خبری گفت: طرح برخورد با جگرکی ها و توزیع غذاهای بسته بندی در خودروها در سطح شهر شیراز با همکاری و هماهنگی اتحادیه صنف پزندگان، اتاق اصنافف دادستانی و مراجع قانونی شروع شده و همچنین افرادی که در خودروها اقدام به توزیع غذاهای خانگی بسته بندی شده خارج از نظارت و ضوابط بهداشتی در سطح شهر شیراز می کنند با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به توقیف خودروی آنها اقدام میشود .

وی تاکید کرد: متاسفانه در سطح شهر افراد مجهول الهویه و سودجو اقدام به فروش دل و جگر غیر بهداشتی میکنند که اگر هوشیارانه نسبت به جمع آوری متخلفان اقدام نکنیم با به خطر افتادن سلامت جان همشهریان روبه رو خواهیم شد.

رئیس اتحادیه صنف پزندگان شیراز افزود: دل،جگر و قلوه جزو خوراکهای بسیار حساس و آسیب پذیر با ریسک آلودگی بالا در فضای باز بوده و حتی در دمای پایین یخچال حداکثر دو روز قابل نگهداری هستند.

وی افزود: بعضا دیده شده دستفروشان در سطح شهر با سوءاستفاده از تاریکی شب و عدم وجود ویترین جهت دید مشتری دل و جگر فاسد و آلوده را به مشتریان عرضه می دارند.

وی تاکید کرد: طبق بازرسی های انجام شده از طرف اتحادیه دامپزشکی یکسری، از این جگرها زرد (یرقانی) از کشتارگاهای غیر قانونی خریداری و به مشتری عرضه می شود.