به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین پیروانی با اشاره به دیدار روز دوشنبه تیم فوتبال جوانان ایران برابر ازبکستان گفت: بازیکنان من این آمادگی را دارند تا روز دوشنبه با ارائه یک بازی جوانمردانه و تماشاگرپسند نتیجه لازم را بدست آورند. تقدیر چنین بوده که از ابتدای مسابقات تا فینال با رقبای سرسخت مواجه شویم ولی ما برای پیروزی بر هر تیمی هم دل و هم قسم شده ایم و بازیکنانم با روحیه بالا و تمرکز عالی برای بازی روز دوشنبه لحظه شماری می کنند.

پیروانی در پاسخ به این سوال که آیا تیم شما با یک روز استراحت بیشتر نسبت به تیم ازبکستان سرحال تر نخواهد بود؟ گفت: برنامه مسابقات را من تنظیم نکرده ام ولی این را بگویم که با توجه به میزان بالای آمادگی جسمانی تیم ما هیچ فرقی نمی کند چند روز استراحت داشته باشیم بلکه فقط به موفقیت فکر می کنیم.

وی در پایان درباره اینکه تیم های شما حدودا ۱۵ سال است که در مسابقات جوانان آسیا نتوانسته اند جواز حضور در مسابقات جام جهانی را کسب کنند، گفت: گذشته تمام شده است و فکر کردن به گذشته ما را از اهدافمان دور می کند. من در لحظه زندگی می کنم و نگاهم به آینده است زیرا من و تیمم همواره حرکتمان رو به جلو بوده است. وقت خود را صرف اتفاقات گذشته نمی کنم زیرا نه در به وجود آمدن آن نقشی داشته و نه توان تغییر آن را دارم.

پیروانی ادامه داد: برای من و تیمم گذشته تمام شده است حتی بازیهای مرحله گروهی نیز برای ما پایان یافته است. پس بهتر است با امید و لبخند درباره ی آینده صحبت کنیم ، زیرا آینده برای این نسل جدیدی است که پا به عرصه گذاشته است.

در ادامه سرمربی ازبکستان گفت: دوشنبه با یکی از بهترین تیم های حال حاضر مسابقات باید بازی کنیم. تیمی که از لحاظ ساختار دفاعی و نظم عالیست و از لحاظ بدنی بسیار پر قدرت در مسابقات حاضر می شود اما ما هم آماده ایم تا در این مسابقه نتیجه قابل قبولی کسب کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که بخاطر یک روز استراحت کمتر بازیکنانتان با مشکلی مواجه نخواهند شد، گفت: ما بعلت قطعی شدن صعودمان بعنوان تیم اول در بازی شب گذشته مقابل چین به تعدادی از بازیکنان اصلی تیمم استراحت دادم اما با این حال ما ۲۳بازیکن آماده داریم که از این بابت تیم من کمبودی ندارد.