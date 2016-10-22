ایجاد احساس امنیت در جامعه مرهون ارتباط تنگاتنگ رسانه و پلیس است

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر شنبه اعضای تحریریه خبرگزاری مهر به دیدار فرمانده انتظامی خراسان رضوی رفتند و با سردار بهمن امیری مقدم به گفتگو نشستند.

سردار امیری مقدم در خصوص لزوم ارتباط نیروی انتظامی و رسانه اظهار کرد: جایگاه کاری پلیس به نوعی حکم می‌کند که می‌بایست ارتباط تنگاتنگ و صمیمی با رسانه داشته باشد.

وی افزود: این ارتباط باید در ایجاد احساس امنیت در جامعه تاثیرگذار باشد و از آنجایی که مردم نسبت به پلیس نقش مطالبه‌گری دارند و پلیس با زندگی روزمره مردم در ارتباط است، بر همین اساس سعی شده تا در مجموعه نیروی انتظامی ارتباط نزدیکی با رسانه‌ها برقرار باشد و از این فرصت برای اثرگذاری در جامعه استفاده کنیم.

مشروح گفتگوی سردار بهمن امیری مقدم با خبرنگاران خبرگزاری مهر خراسان رضوی به زودی منتشر می‌شود.