نذر کرده بودم به سایپا گل بزنم/ استقلال روز به روز بهتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی در گفتگو با سایت باشگاه استقلال درباره دیدار این تیم برابر سایپا گفت: دیدار بسیار مهمی را با یک نمایش خوب بردیم. بازی را بسیار خوب آغاز کزدیم و در ابتدای بازی تیم برتر زمین بود. موقعیت هایی را به دست آوردیم اما بعد از آن تیم سایپا چند موقعیت داشت. در ادامه بازی مجددا تیم برتر زمین شدیم و واقعا خدا را شکر می کنم که برنده بازی شدیم.

گلزن استقلال درباره گلی که به ثمر رساند عنوان کرد: امام رضا(ع) به من کمک کرد و موفق شدم این گل را وارد دروازه حریف کنم. شب قبل از بازی با کاپیتان مهدی رحمتی هم اتاق بودم و او از من خواست تا نذر امام رضا(ع) انجام دهم. گل را اول به امام هشتم و بعد از آن به کاپیتان رحمتی تقدیم می کنم.

مهاجم جوان آبی پوشان درباره ارتباط خوب با دروازه بان استقلال تصریح کرد: من با ایشان هم اتاق هستم و خیلی با من درباره موضوعات مختلف صحبت می کنند. همیشه سعی کردم از تجربیات آقای رحمتی استفاده کنم و امیدوارم بتوانم بهتر از این برای استقلال عمل کنم.

کریمی که به دلیل مصدومیت ابتدای لیگ را از دست داده بود، درباره اعتماد منصوریان به او بیان کرد: سعی کردم از ابتدا در تمرینات خودم را به کادر فنی اثبات کنم اما مصدومیت اجازه این کار را نداد اما اکنون این موضوع حل شده است. هر زمان که نظر کادرفنی باشد در خدمت استقلال هستم. بعد از بازگشت از مصدومیت منتظر یک فرصت بودم تا خودم را به کادر فنی نشان دهم و خوشحالم که حالا این اتفاق رخ داده است.

وی در پایان درباره تجربه کار با منصوریان گفت: منصوریان سرمربی بسیار خوب و جوانی است. ما نیاز به زمان داریم تا روز به روز بهتر از قبل باشیم و خدا را شکر که در مسیر پیشرفت قدم بر می داریم. مطمئن باشید با هدایت منصوریان استقلال روز به روز بهتر خواهیم شد و روزهای خوبی در انتظار تیم ما خواهد بود.