ارائه طرح شهرداری برای تخریب پاساژ علاءالدین فردا در شورای تأمین

به گزارش خبرگزاری مهر ، ناصر امانی در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و هفتم مهرماه شورای اسلامی شهر اجرای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاالدین را منوط به موافقت شورای تأمین اعلام کرده و گفته بود جلسه ای به منظور تامین نظر این شورا در همان روز تشکیل می گردد.

وی در تشریح نتیجه جلسه شورای تأمین گفت:جلسه با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، شهرداری تهران و سایر دستگاه‌های عضو و درگیر در پرونده علاءالدین برگزار شد و در آن همه اعضا بر تخریب یک طبقه اضافی پاساژ علاءالدین و اجرای قانون متفق‌القول بوده و تنها موضوع مورد بحث نحوه تخریب و رعایت موارد ایمنی بوده است و بر این مبنا تصمیم نهایی جلسه شورای تأمین بر این شد که شهرداری تهران طرح خود را در مورد نحوه تخریب و اجرا تهیه و به این شورا ارسال کند.

معاون شهردار تهران در ادامه افزود: موضوع تخریب توسط مالک با توجه به عدم اجرا در مهلت سه ماهه ای که به وی داده شده مدنظر شورای تأمین نمی باشد لذا همکاران ما در شهرداری تهران طرحی ۱۳ مرحله ای با رعایت تمامی جوانب ایمنی خصوصا ایمنی شهروندان که در این محل تردد می کنند را آماده کرده که در جلسه فردای شورای تأمین بررسی می‌شود.

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا، امانی تاکید کرد: برای انجام عملیات تخریب در حال مذاکره با یک شرکت معتبر و متخصص در امر تخریب ساختمان‌های در حال بهره‌برداری هستیم تا کار تخریب در نهایت ایمنی که قطعا در شب خواهد بود انجام شود.