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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۴۴

مدیر جهاد کشاورزی ملارد خبرداد:

برخورد با تغییر کاربری های غیرمجاز در شهرستان ملارد افزایش یافت

برخورد با تغییر کاربری های غیرمجاز در شهرستان ملارد افزایش یافت

ملارد-مدیر جهاد کشاورزی ملارد از افزایش برخورد با تغییرکاربری های غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، اسماعیل صارمی درجلسه شورای اداری شهرستان ملارد از برخورد شدید با تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی خبر داد و اظهار داشت: درشش ماهه ابتدای سال جاری، ۹۸ مورد اخطار و ۷۷مورد اعلام جرم به ثبت رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملارد افزود: ازمحل اعمال تبصره دو قلع و قمع نیز ۷۱ مورد انجام شده که در مقایسه با سال گذشته، این میزان رشد قابل توجهی داشته است.

وی  از همراهی دستگاه های پشتیبان از جمله دادستانی و شهرداری ها قدردانی کرد و خواستار همکاری بیشتر دستگاه های خدمات رسان با مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان شد.

کد مطلب 3802945

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    نظرات

    • علی IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۴
      0 0
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      این روند اجرای قانون .فقط ازبین بردن سرمایه ملی است .که نتیجه مطلوب بجا نمیگزارد

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