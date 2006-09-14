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۲۳ شهریور ۱۳۸۵، ۱۷:۵۲

گزارش خبرنگار اعزامي مهر از مسابقات جام جهاني تكواندو - تايلند

ناكامي مهدي نوايي در وزن هشتم مسابقات جهاني

ناكامي مهدي نوايي در وزن هشتم مسابقات جهاني

مهدي نوايي تكواندوكار كشورمان با شكست برابر حريفي از كره جنوبي از دور مسابقات حذف شد.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به هشتمين دوره مسابقات جام جهاني تكواندو، مهدي نوايي نماينده كشورمان در وزن هشتم كار خود در رقابتهاي جهاني را با پيروزي برابر حريفي از اردن آغاز كرد. وي طارق حبيب اردني را با نتيجه پنج بر چهار مغلوب كرد و به ديدار يونگ بائه نام از كشور كره جنوبي رفت.

وي در ديدار برابر مبارز مطرح كره اي نمايشي قابل قبول از خود ارائه كرد و تا ثانيه هاي پاياني با نتيجه تساوي چهار بر چهار به كار خود ادامه مي داد، اما با  لحظه اي غفلت يك امتياز به حريف خود واگذار كرد و در نهايت با شكست پنج بر چهار از راهيابي به جمع چهار تكواندو كار برتر جهان در وزن هشتم بازماند.

سرانجام دراين وزن يونگ بائه نام ازكشوركره جنوبي با غلبه برتكواندوكاري از كشور يونان قهرمان شد ، پس از اين دو نمايندگاني از كشورهاي فرانسه و آلمان مشتركا" سوم شدند.

 

کد مطلب 380295

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