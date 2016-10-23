به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، آلودگی هوا یکی از مشکلات مهم جوامع بشری است که توجه بسیاری از کارشناسان را در سراسر جهان به خود جلب کرده است.

آلاینده‌های موجود در هوا، چه طبیعی و چه ساخته شده توسط انسان، باعث ایجاد پدیده‌های نامطلوب از جمله باران اسیدی، تخریب اکوسیستم، قرار دادن سلامت انسان در معرض خطر و مشکلات متعدد دیگر خواهد شد. بر همین اساس دانشمندان سعی در یافتن راه‌های جدید به منظور خنثی کردن یا حذف این مواد شیمیایی دارند.

فناوری نانو نیز به تازگی راه‌های جدیدی برای کمک به کارشناسان در ابداع طرحی برای خنثی سازی اثرات نامطلوب گونه‌های آلاینده‌ی هوا ایجاد کرده است.

سید امیر سیادتی مجری طرح اظهار داشت: طراحی، آزمایش و ارزیابی نانوحسگرهای فوق حساس برای شناسایی و اندازه‌گیری برخی آلاینده‌های هوا از مهم‌ترین اهداف این طرح بوده است.

وی اظهار داشت: در این طراحی‌ها نانوحسگرهایی مدنظر قرار گرفته است که بر پایه‌ عمل نیمه هادی‌ها و با استفاده از مولکول‌ها و گونه‌های شیمیایی کار می‌کنند. به صورت دقیق‌تر باید گفت که به مطالعه‌ امکان خنثی سازی و غیر فعال کردن برخی از خطرناک‌ترین عوامل آلاینده‌ هوا از طریق واکنش حلقه زایی با فولرین موجود در نانوحسگر پرداخته شده است؛ فولرین کوچکترین حلقه‌ی کربنی شناخته شده است.

سیادتی افزود: کاهش ضریب خطای دستگاهی در شناسایی و اندازه‌گیری آلاینده‌ها از جمله قابلیت‌های این نانوحسگر است.

وی ادامه داد: این دسته از حسگرها در صورت دستیابی به تولید انبوه در صنایع مختلفی از جمله الکترونیک، زیست محیطی و صنایع دفاعی قابل کاربرد خواهند بود.

این تحقیقات با تلاش‌های سید امیر سیادتی- کارشناس ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، دکتر اسماعیل بابانژاد، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی-و دکتر محمدصادق امینی فضل، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز- صورت گرفته است.

نتایج این کار در مجله‌ Sensors and Actuators B (جلد ۲۳۹، سال ۲۰۱۶، صفحات ۵۹۱ تا ۵۹۶) به چاپ رسیده است.