پلنگ چوپان گلستانی را زخمی کرد/حضور در زیستگاه عامل حمله

سید مجتبی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عصر روز جمعه چوپان گالیکشی گوسفندان خود را برای چرا به جنگل‌های مینودشت در حاشیه روستای «پلنگان» می‌برد که پلنگ به سگ گله حمله می‌کند و چوپان که برای نجات سگ به پلنگ نزدیک شده بود نیز موردحمله قرار می‌گیرد.

وی افزود: خوشبختانه در این حادثه چوپان آسیب جدی ندیده و پلنگ تنها یک ضربه به دست وی وارد کرده و دیشب به‌صورت سرپایی مداوا شده است.

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط‌زیست گلستان بابیان اینکه در این فصل سال که هوا رو به سردی می‌رود، رفتارشناسی پلنگ تغییر می‌کند، ادامه داد: هر چه به فصل زادآوری پلنگ‌ها نزدیک می‌شویم رژیم غذایی آن‌ها دستخوش تغییر شده و به سمت استفاده از سگ‌سانان مانند شغال، روباه و سگ گله و ... تمایل پیدا می‌کنند.

وی اضافه کرد: جنگل زیستگاه طبیعی پلنگ است و وقتی دام‌ها وارد قلمرو آن می‌شود، پلنگ به سگ گله حمله می‌کند تا آن را به‌عنوان طعمه شکار کند اما چوپان که بنا داشته سگش را نجات دهد نیز موردحمله قرار می‌گیرد.

حسینی یادآور شد: با اجرای طرح خروج دام از جنگل، نباید دام به عرصه‌های جنگلی ورود کند، اما گاهی در این فصل سال که دام‌ها از مناطق ییلاقی به پایین‌دست آمده‌اند شاهد چرای دام در عرصه‌های جنگلی هستیم.

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط‌زیست گلستان خاطرنشان کرد: در اتفاق روز گذشته انسان به زیستگاه پلنگ نزدیک شده و پلنگ به جوامع انسانی نیامده است.

وی تصریح کرد: بااین‌حال همکاران محیط‌زیست به عیادت این چوپان گالیکشی رفته و فرم بیمه برای چوپان پرشده است.

حسینی با یادآوری اینکه از سال گذشته پلنگ ایرانی بیمه‌شده و اگر آسیب و خسارتی وارد کند، هزینه آن پرداخت می‌شود، بیان کرد: عمدتاً پلنگ‌ها در فصل سرد سال از ارتفاعات به پایین‌دست جنگل که درواقع زیستگاه تنوع زیستی است، می‌آیند.

وی با تأکید بر اینکه پایین‌دست جنگل‌ها عمدتاً در تصرف انسان‌هاست و یا با تغییر کاربری غیرمنطقی، زیستگاه باستانی پلنگ‌ها در استان دستخوش تغییر شده است، گفت: گاهی بیان می‌شود تعارض پلنگ به جوامع انسانی که درواقع تعارض انسان‌ها به تنوع زیستی است.

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط‌زیست گلستان افزود: در اتفاق روز گذشته نیز این حیوان که گفته می‌شود پلنگ بوده رفتار طبیعی انجام داده و از زیستگاه و قلمرو خود دفاع کرده است.