فاضلاب کشی در مناطق چهار و ۱۵ شهرداری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باقر بیگی ظهر شنبه در یکصد و پنجاه و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه استفاده از آب، هوا و خاک سالم از حقوق اولیه شهروندی است، اظهار داشت: از این رو باید همه شهروندان در کنار مسئولان برای تحقق این امر بکوشند.
وی استفاده از وسایل پیشرفته در عصر کنونی که عصذ فناوری نامیده میشود را از راهکارهای داشتن آب و هوایی سالم دانست و ابراز داشت: باید باور داشته باشیم که چنانچه این روند ادامه یابد با از بین رفتن لایه ازن محیط زیست نابود میشود.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه استفاده از وسایل نقلیه عمومی مترو، دوچرخه و اشتعال پالایشگاهها و کارخانجات به بیرون از شهر و استفاده از گاز طبیعی و انرژی هستهای، سرپوش گذاشتن فاضلابها برای متصاعد نشدن گازهای سمی و تجزیه آنها در برابر خورشید، دفع و نابود کردن صحیح زبالهها به ویژه زبالههای بیمارستانی را از جمله اقدامات مورد نیاز برای جلوگیری از توسعه انواع آلودگیها در شهر عنوان کرد و ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا چهار برابر مرگ و میر ناشی از ایدز است و بیماریهای ناشی از آلودگی هوا چهارمین رتبه گروه مرگ و میر را به خود اختصاص داده است.
آلایندههای زیست محیطی، انسان عصر حاضر را مورد تهدید قرار میدهد
وی با تاکید بر اینکه آلایندههای زیست محیطی، انسان عصر حاضر را مورد تهدید قرار میدهد، ابراز داشت: این آلایندهها غالباً با عامل انسانی و عملکرد او در طبیعت ظهور و بروز کند و خیلی از این موارد ناشی از سوخت ماشینآلات سبک و سنگین و کارخانهها و خودروهای تک سرنشین در کلانشهرهاست.
باقربیگی نظارت بر معاینات فنی اتومبیلها در اصفهان و کنترل ترافیک و تشویق به استفاده عموم از حمل و نقل عمومی و از رده خارج کردن وسایل نقلیه عمومی را در کاهش آلایندههای زیست محیطی ضروری عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که تعداد زیاد شهرها و حاشیهنشینی و ترویج فرهنگ شهرنشینی، گسترش ترافیک شهری و افزایش مصرف انرژی از دیگر عوامل افزایش آلایندههای زیست محیطی است.
وی عمدهترین مسئله محیط زیستی کلان شهرها را موضوع آلودگی هوا عنوان کرد و با اشاره به اینکه کاهش این معضل یک اصل مطالبه گری جامعه شهروندی است، افزود: این درخواست در سال ۱۳۹۳ در مجلس مطرح شده و به عنوان لایحه هوای پاک، توسط دولت در مجلس پیگیری میشد که در این لایحه بعد از تشکیل کارگروه ویژه توسط کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مورد تصویب قرار گرفت و در حال اجرای شدن است.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه در قالب تذکری به اداره آب و فاضلاب شهراصفهان ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که هنوز در برخی از مناطق شهر از جمله منطقه چهار نواحی بیمارستان شهید چمران محله کله خواران، پینارت، جی شیر و مناطقی از منطقه ۱۵ مثل ارغوانیه، گورت و ...از فاضلاب بیبهرهاند و ضروری است که این خدمت هر چه زودتر به شهروندان ارائه شود.
وی در ادامه با بیان اینکه لازم است مسئولین ترافیک مناطق قبل از اجرای هر پروژه مطالعات آن را انجام و یا شورای عالی ترافیک شهر با مصوبه قانونی اجرا کنند، افزود: در این راستا برای مثال در خیابان همدانیان و با این همه ترافیک مشکلات حمل و نقل و مشکلات افراد ساکن در این خیابان کوچه بنفشه را یک طرفه نموده اند که دسترسی محلی مردم به خیابان اصلی دچار مشکل شدند که نیاز است این مطلب پیگیری شود.
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