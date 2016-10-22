۱۴ میلیاردتومان پول دربی به یک سامانه رسید/۶ میلیون دلار طلبکاریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج عصر شنبه در مجمع سالانه فوتبال استان فارس با اشاره به گزارش خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه کفگیر فدراسیون فوتبال به ته دیگ خورده است گفت: در تمام دنیا راه‌های مختلفی برای پرداخت حقوق فوتبال وجود دارد که یکی از آنها حق پخش تلویزیونی است که متاسفانه تا امروز هرچه تلاش کردیم نتوانستیم این مهم را محقق کنیم.

وی ادامه داد: فوتبال در بسیاری از موارد ارزش افزوده ایجاد کرده و همگان بدانند که برداشت دیگران از این ارزش افزوده فوتبال حرام است.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه صدا و سیما هم با مشکلاتی مواجه است، تصریح کرد: فوتبال مشکل دارد، با صدا و سیما هم مشکل داریم بنابراین مجلس باید برای این چرخه معیوب بدنبال راه چاره باشد.

تاج با بیان اینکه سامانه ۳۰۹۰ را به همه باشگاهها اختصاص دادیم، گفت: کسی که می تواند صحبت کند دعوا نمی کند ما هم با مسئولین پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی جلساتی را برگزار کردیم که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که سامانه ۳۰۹۰ به تمام باشگاههای کشور اختصاص پیدا کند نه اینکه برخی از سامانه ها ایجاد شود و پول‌های آنچنانی را برداشت کنند.

وی یادآور شد: ۱۴ میلیارد تومان در دربی نصیب یک سامانه شد که ما هم از آنها شکایت کردیم.

وی ادامه داد: ۶ میلیون دلار از فیفا و ای اف سی طلب داریم که تاکنون پرداخت نشده البته چانه زنی هایی انجام دادیم تا یکی از آنها طلب ما را پرداخت کند. پس بنابراین ما هم پول هایی طلب داریم.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: از وزارت ورزش ۳ میلیارد تومان پول به ما رسید که مبلغی هم روی آن گذاشتم تا بتوانیم پرواز چارتر برای تیم ملی فوتبال به چین بگیریم چرا که چاره ای غیر از این نداریم.

وی گفت: امروز باید مجلس فکر چاره ای برای این وضعیت باشد نه اینکه فردا اگر اتفاقی روی داد همگان بدنبال پرسش و گرفتن پاسخ باشند.