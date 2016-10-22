نمایشگاه یار مهربان با بودجه ۱۱ میلیارد ریالی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد بعد از ظهر شنبه در آئین بازگشایی نمایشگاه یار مهربان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه توسعه و ترویج فرهنگی مطالعه بین دانش آموزان و افزایش تحرک بدنی و سلامت دانش آموزان دو هدف اصلی راه‌اندازی نمایشگاه یار مهربان است، اظهار داشت: برای این امر بودجه ۱۱ میلیارد ریالی تخصیص یافته است.

وی زمان برپایی نمایشگاه یار مهربان را اول تا ششم آبان ماه اعلام کرد و بیان داشت: در این نمایشگاه با حضور ۱۰۰ انتشارات و ۳۰ ناشر اصفهانی در قالب ۱۸ غرفه ۱۲ هزار و ۵۰۰ عنوان کتاب به نمایش درآمده است.

شهردار اصفهان با بیان اینکه برای نمایشگاه امسال ۳۵۰ مرکز فرهنگی فراخوان شده‌اند، تصریح کرد: به همه این مراکز بن خرید ۱۰۰ هزار تومانی هدیه شده است.

وی همچنین به اعلام فراخوان به ۸۰۰ مدرسه در سطح اصفهان برای خرید از این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: همچنین برای تجهیزات ورزشی دانش آموزان در مدارس و متناسب با سن و جنس آنها ۱۶ نوع بسته ورزشی آماده و عرضه می‌شود.

جمالی‌نژاد همچنین به توزیع ۹۰۵ بسته حمایتی بین مدارس مناطق محروم شهر اصفهان در حاشیه این نمایشگاه اشاره کرد و ابراز داشت: ارزش متوسط بسته‌های سلامت یار حدود ۳۵۰ هزار تومان است.

وی با بیان اینکه در سال جاری نمایشگاه یار مهربان با مشارکت دیگر نهادهای برگزار شده است، ابراز داشت: برای این نمایشگاه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۵۰ میلیون تومان کمک هزینه دریافت شده است.

شهردار اصفهان در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی تاخیر در بهره برداری از فاز دو خط یک مترو اصفهان گفت: در حال حاضر در این خط تست‌های آزمایشی و نقص‌های این ایستگاه انجام و مشکلات برطرف شده است و با حضور معاون اول رییس جمهور این پروژه افتتاح رسمی می‌شود.