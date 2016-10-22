هلاکت متجاوزان و مزدوران سعودی در حجه و نجران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رزمندگان ارتش و نیروهای مردمی یمن در ادامه دستاوردهای خود در برابر متجاوزان سعودی ضربات سهمگینی را به آنها وارد کردند.

بر اساس این گزارش نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن پیشروی مزدوران وابسته به ارتش سعودی را در مقابل ساحل میدی در استان حجه واقع در شمال غرب یمن ناکام گذاشتند و ضمن به هلاکت رساندن شمار زیادی از آنها، تجهیزات مزدوران را نیز منهدم کردند.

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن همچنین بر موضع رقابه علیب در نجران واقع در جنوب عربستان مسلط شدند و ادوات و تجهیزات متجاوزان را در این منطقه به آتش کشاندند.

یک نظامی سعودی در منطقه العش در عسیر واقع در جنوب عربستان بر اثر شلیک تک تیرانداز یمنی به هلاکت رسید.

نیروهای ارتش و کمیته مردمی یمن همچنین پیشروی متجاوزان در برابر گذرگاه البقع در نجران واقع در خاک عربستان را به شکست کشانده و متجاوزان را به هلاکت رساندند.

از سوی دیگر نیز متجاوزان سعودی در ادامه حملات وحشیانه خود به مناطق مختلف یمن، ۵۰ موشک و خمپاره را از خاک عربستان به مناطقی در شدا، الظاهر و رازح واقع در استان صعده شلیک کردند.