اشکالات برنامه ششم توسعه باید با تعامل دولت و مجلس به حداقل برسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مقدسی ظهر شنبه در ششمین اجلاس عمومی کلانشهر اراک اظهار داشت: با اجرای قانون مبارزه با کالای قاچاق، میزان کالای قاچاق طی سال شش ماه گذشته از ۲۵میلیارد ریال به ۱۵میلیارد ریال کاهش یافته است.

وی افزود: مجلس از مبارزه با کالای قاچاق حمایت می کند، چراکه ورود کالای قاچاق به اقتصاد کشور ضربه سنگین وارد می کند که بخش اعظم آن متوجه تولید کنندگان داخلی است.

مقدسی در مورد سفر رییس جمهور و هیات دولت به استان مرکزی گفت: نمایندگان استان مرکزی با انسجام و هماهنگی، تمامی خواسته ها و مطالبات مردم استان را دسته بندی کرده اند تا طی این سفر به رئیس جمهور و اعضای هیات دولت، ارائه شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس ادامه داد: نمایندگان مردم استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی، در این دوره هم قسم شده اند که با انسجام برای پیشرفت و آبادانی استان در کنار هم قرار گیرند، پیگیر مطالبات مردم باشند و در یک فضای منطقی موضوعات را در مجلس مطرح و پیگیری کنند.

مقدسی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه اصناف چه در دوران انقلاب و چه بعداز انقلاب، همیشه از اهداف مقدس جمهوری اسلامی حمایت کرده اند گفت: برای بهبود وضعیت اصناف باید از خرد جمعی استفاده شود و بهترین راه این است که از سوی اصناف یک اتاق فکر تشکیل شود چراکه همفکری صنوف برای بهتر شدن شرایط اصناف و قانون کار یک ضرورت است.

نماینده مردم اراک، خنداب وکمیجان اضافه کرد: نمایندگان در مجلس شورای اسلامی آماده اند تا با مطرح کردن مسایل در سطح ملی به نتیجه مطلوب و قانون منطقی برسیم.

مقدسی در ادامه اظهار داشت: دولت در حوزه بین المللی کار خودش را خوب انجام داد و ما هم حمایت می کنیم و در این راستا حقانیت جمهوری اسلامی ایران را ثابت کرد، اگرچه طرف مقابل به تعهدات خودش پای بند نبوده است.