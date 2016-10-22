فرمانده عالی رتبه ارتش مصر در قاهره ترور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مهاجمان ناشناس یک افسر عالی رتبه نظامی ارتش مصر را در پایتخت این کشور ترور کردند.

بر اساس این گزارش عناصر مسلح ناشناس «عادل رجائی اسماعیل» فرمانده عالی رتبه ارتش مصر را در برابر منزلش در منطقه العبور واقع در شمال قاهره پایتخت این کشور ترور کردند که منجر به جان باختن وی شد.

«شوقی علام» مفتی مصر نیز با صدور بیانیه ای ترور این افسر عالی رتبه ارتش مصر را محکوم کرد.

این در حالی است که ارتش مصر مدت ها است با گروه تروریستی داعش در صحرای سیناء درگیر است و شمار زیادی از آنها را تاکنون به هلاکت رسانده است.