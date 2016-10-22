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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۰۶

مدیرکل شیلات هرمزگان:

آغاز برداشت ماهی سوف دریایی در استان هرمزگان

آغاز برداشت ماهی سوف دریایی در استان هرمزگان

بندرعباس - مدیرکل شیلات هرمزگان از آغاز برداشت ماهی سوف دریایی در استخرهای خاکی پرورش میگو سایت کولغان با هدف تنوع گونه ای وتنوع آبزیان پرورشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شیلات هرمزگان، سیدپرویز محبی اشتغالزایی و ترویج مصرف گوشت آبزیان بعنوان غذای سلامتی و همچنین حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی را از دیگر اهداف این طرح خواند.

وی افزود: طرح امکان سنجی و مطالعه پرورش ماهیان دریایی در استخرهای خاکی  بصورت آزمایشی در سایت پرورش میگوی کولغان شهرستان بندرعباس به مرحله اجرا در آمد که پس از یک دوره  پرورش حدود شش ماهه ماهی سوف دریایی که با وزن ۵۰ گرم ذخیره سازی و پس از دوره پرورش با وزن متوسط ۷۰۰ گرم که وزن مناسب بازاری محسوب میشود برداشت و روانه بازار مصرف شد.

محبی افزود: با اجرای این طرح به همت کارشناسان داخلی امکان پرورش ماهیان دریایی در استخرهای خاکی در استان هرمزگان برای اولین بار فراهم شده است.

مدیرکل شیلات هرمزگان پرورش آبزیان با استفاده از پتانسل های موجود را یکی از گامها مهم شیلات استان در راستای منویات مقام معظم رهبری  به ویژه اقتصاد مقاومتی خواند و تصریح کرد: پروش آبزیان با توجه به وجود ظرفیت های با لا در استان علاوه بر اشتغال زایی می تواند بازده خوبی اقتصادی نیز ایجاد کند.

کد مطلب 3803000

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