بررسی صحت و سقم ضرب و شتم کودک بمی/تیم بازرسی به بم اعزام شد

عباس صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار عکس و مطلبی در خصوص «تنبیه دانش آموز استثنایی در خوابگاه کودکان معلول و بی سرپرست سپهر بم» اظهار کرد: این خوابگاه مربوط به بخش خصوصی بوده که تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت می کند.

وی ادامه داد: تیم بازرسی از مرکز استان کرمان برای بررسی ابعاد این موضوع به بم اعزام شده است تا بتوان اطلاعات صحیح و درست در این خصوص کسب کرد.

صادق زاده اظهار کرد: در حال حاضر این مسئله قابل تایید یا تکذیب نبوده و باید منتظر گزارش بازرسان اعزامی به خوابگاه باشیم.

وی ادامه داد: تا زمانیکه مستندات و تمامی زوایای این مسئله بررسی نشود نمی توان اظهار نظری کرد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان تصریح کرد: بهزیستی با جدیت در حال بررسی صحت و سقم این موضوع است.

وی ادامه داد: باید مشخص شود که آیا این کودک مربوط به آن مرکز بوده یا به عنوان فرزند موقت یا مهمان در آن مرکز حضور داشته است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان یادآور شد: در تلاشیم تا فردا زوایای این مسئله مشخص شود.