۱۹نفر از اعضای کابینه رئیس جمهور را درسفر به مرکزی همراهی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره قیومی عصر شنبه در آستانه سفر رئیس جمهور به استان مرکزی، در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان در اراک اظهار داشت: طبق آنچه که برای پوشش رسانه ای سفرهای استانی دولت یازدهم تصمیم گیری شده، در این سفرها تنها از ظرفیت خبرنگاران محلی و استانی استفاده می شود و هیچ خبرنگاری از پایتخت به استان نخواهد آمد.

وی افزود: این تصمیم در راستای بهره گیری از ظرفیت رسانه های توانمند محلی و استانی هر منطقه گرفته شده و شرایط خوبی برای خبرنگاران استان فراهم است تا مسائل و مشکلات و دغدغه های استان را با مسئولان در میان بگذارند و ابهامات رفع شود.

رئیس مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات دفتر رئیس جمهور بیان کرد: ۱۹نفر از اعضای کابینه رئیس جمهور را در سفر به استان مرکزی همراهی می کنند که از آن جمله می توان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر اطلاعات، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی، معاون رئیس جمهور در امور میراث فرهنگی و گردشگری، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امور مجلس و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشاره کرد.

گفتنی است رئیس جمهور و هیات دولت روز یکشنبه، دوم آبان ماه سال جاری به استان مرکزی می آیند و این سفر دو روزه خواهد بود.

شخص رئیس جمهور طی این دو روز در شهرهای اراک و خمین، زادگاه بنیان گذار انقلاب اسلامی حضور خواهد یافت و وزرای وی نیز در سایر شهرستان ها برای برگزاری جلسات با مسئولان شهرستانی و بررسی مشکلات منطقه حضور می یابند.

دیدار با نخبگان استان، نشست توسعه و سرمایه گذاری با حضور فعالان اقتصادی استان مرکزی و افتتاح ویدئو کنفرانسی طرح های عمرانی از جمله برنامه های این سفر است.