از بدهی۲۰میلیاردی هتلداران قصر تادرآمد نامشروع درسایه فرار مالیات

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه نشست مدیران و فعالان اقتصادی استان با حضور معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در استانداری کرمانشاه برگزار شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه در این نشست با اشاره به مشکلات هتل‌داران قصرشیرین اظهار داشت: از ۳۰۰۰ تخت هتل و اماکن اقامتی استان ۷۰۰ تخت در قصرشیرین است.

بالایی در ادامه افزود: خارج از اراده سرمایه‌گذار و دولت و مردم، مرز قصرشیرین بسته شده که سبب بسته شدن میلیاردها سرمایه استان شده است.

وی بیان کرد: هتلداران قصرشیرین ۷ میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار بودند که این رقم بدهی اکنون با ۷ میلیارد سود و ۶ میلیارد دیرکرد به ۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

بالایی بیان کرد: وضعیت هتل‌های قصرشیرین هم اکنون از جدی ترین مسائل ما است و بسیاری از بانک‌ها اجرائیه صادر کردند و به دنبال تملک هستند و هتلداران در حال ترک مرز هستند.

حضرتی، رئیس سازمان همیاری شهرداری‌های کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: ما متولی بازارچه‌های استان و متعهد به اخذ عوارض در بازارچه‌ها جهت ساماندهی دستگاه مستقر در مرز بودیم اما به دلایل مختلف این درآمدها به صورت منسجم ثبت نشد و ۳ میلیارد تومان ارزش افزوده برای ما جریمه زده‌اند.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: بخش خصوصی از سرمایه گذاری در این استان استقبال نمی‌کند و سرمایه گذاران موجود نیزبه این استان تعصب دارند.

کهریزی بیان کرد:واقعیت تلخی است که کرمانشاه چوب وضعیت سیاسی و جغرافیایی را می‌خورد و با کشور بحران زده عراق هم مرز هستیم. در حالیکه ۲۸ سال از جنگ گذشته و از این وضعیت خسته شدیم.

انتقاد از عدم تخصیصات قطره چکانی دولت به استان کرمانشاه و لزوم بازنگری در قانون بودجه و توجه به رفع بحران بیکاری استان از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.

کرمی، نماینده شهرداری کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: در حال حاضر مشکلات بسیاری گریان‌گیر شهرداری کرمانشاه شده و ما هیج منبع درآمدی نداریم و ۱۰ میلیارد تومان جریمه داریم که از پس آن بر نمی‌آییم.

مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: در تعبیر و تفسیر از قوانین مشکل وجود دارد متاسفانه در استان واحد صنفی فاقد پروانه فعالیت می‌کند و مالیات نمی‌دهد اما به محض اینکه واحد صنعتی از مجرای قانونی پروانه بگیرد در دام مالیات می‌افتد.

حقیقی افزود: در حوزه صنعت، معدن، درآمد نامشروع اصناف در سایه فرار مالیات ایجاد می‌شود و اگر نگاه حمایتی به درآمدهای مالیاتی صورت گیرد بسیاری از مشکلات بخش صنعت استان حل می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در این نشست با اشاره به چالش بیکاری در این استان اظهار داشت: برای ۱۱۷ طرح بخش کشاورزی در استان ۵۳ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد و برای مابقی طرح‌ها تسهیلات نیست.

شهبازی خواستار بخشودگی مالیات در صنایع تبدیلی و تکمیلی و دامپروری همچون خوراک دام و ذخیره سازی شد.