جلسه شورای شهر گرگان تشکیل نشد/ تاخیر و قهر برخی اعضا

به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان قرار بود از ساعت ۱۷ شامگاه شنبه به صورت رسمی و علنی در محل برگزاری پارلمان محلی تشکیل شود که به علت به حدنصاب نرسیدن تعداد اعضا رسمیت نیافت.

سید محمد قدس مفیدی (رئیس)، علی کلاتی، زهرا نورا، صفرعلی پایین محلی، مهران فدوی، اسدالله کبیر، علیرضا پزشکپور و علی اصغر یوسفی اعضایی بودند که به موقع در صحن علنی حضور یافتند و پس از گذشت دقایقی از موعد زمان آغاز جلسه، کلاتی و نورا در اعتراض به غیبت سایر اعضا به نشانه قهر جلسه را ترک کردند.

پس از گذشت حدود نیم ساعت نیز سایر اعضا به صحن علنی آمدند. این درحالی است که پیش از آن قدس مفیدی به علت به حدنصاب نرسیدن تعداد اعضا تعطیلی جلسه را اعلام کرده بود.

در صحن این هفته شورا که همزمان با اذان مغرب به افق گرگان نیز بود نامنظمی و رفت و آمدهای بسیاری از سوی اعضا دیده می شد که در نهایت رئیس شورا را مجبور کرد پس از گذشت ۴۰ دقیقه ختم جلسه را اعلام کند.

در این میان علیرضا پزشکپور منشی دوم که قرار بود نطق پیش از دستور را قرائت کند به علت سرماخوردگی نتوانست در جلسه مشارکت داشته باشد. محمد ابراهیم جرجانی نیز که آخرین عضو وارد شده به شورا بود دلیل تاخیر خود را حضور در دانشگاه عنوان کرد.

این نخستین جلسه رسمی هفتگی شورای شهر در سال چهارم عمر شورای چهارم است که به علت به حدنصاب نرسیدن تعداد اعضا تشکیل نمی شود.

۱۴ موضوع از جمله بررسی لایحه کاهش، لغو یا افزایش اختیارات شهردار و تعیین وضعیت خرید هتل ناهارخوران مهم ترین موارد دستور کار این جلسه بودند.