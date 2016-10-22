زمین لرزه ۳.۵ ریشتری در زرند به وقوع پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر راس ساعت ۱۸ و ۳۸ دقیقه شنبه شب زرند کرمان را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفزییک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۰.۸۲۰ درجه و طول جغرافیایی ۵۶.۵۳۲ درجه به وقوع پیوست.

عمق زمین لرزه گفته شده در ۱۰ کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است و بنا به اعلام مسئولان محلی این زمین لرزه هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشت.

پنجشنبه گذشته زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۸ ریشتر زرند کرمان را تکان داد که ۱۷ پس لرزه به دنبال داشت و باعث ترک برداشتن برخی ساختمان ها و مجروح شدن ۲۴ نفر شد.

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده است و یک سوم تلفات جانی ناشی از زمین لرزه طی صد سال اخیر به این استان تعلق دارد.