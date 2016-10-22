  1. استانها
  2. کرمان
۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۰۸

دقایقی پیش؛

زمین لرزه ۳.۵ ریشتری در زرند به وقوع پیوست

زمین لرزه ۳.۵ ریشتری در زرند به وقوع پیوست

کرمان - زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر دقایقی پیش زرند واقع در شمال شرق استان کرمان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر راس ساعت ۱۸ و ۳۸ دقیقه شنبه شب زرند کرمان را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفزییک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۰.۸۲۰ درجه و طول جغرافیایی ۵۶.۵۳۲ درجه به وقوع پیوست.

عمق زمین لرزه گفته شده در ۱۰ کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است و بنا به اعلام مسئولان محلی این زمین لرزه هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشت.

پنجشنبه گذشته زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۸ ریشتر زرند کرمان را تکان داد که ۱۷ پس لرزه به دنبال داشت و باعث ترک برداشتن برخی ساختمان ها و مجروح شدن ۲۴ نفر شد.

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده است و یک سوم تلفات جانی ناشی از زمین لرزه طی صد سال اخیر به این استان تعلق دارد.

کد مطلب 3803018

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها