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۲۳ شهریور ۱۳۸۵، ۱۷:۴۵

سخنگوي وزارت كشور عراق خبر داد:

هلاكت يكي از سركردگان القاعده در عراق

سخنگوي وزارت كشور عراق امروز از قتل يكي از مسئولان شبكه تروريستي القاعده در عراق به نام ابوجعفر الليبي كه در جنايات هولناك عليه مردم بيگناه عراق دست داشت، خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، عبدالكريم خلف گفت : اين مسئول شبكه القاعده ملقب به ابوجعفرالليبي سه روز پيش در جريان عملياتي در مركز بغداد كشته شد.

وي افزود: نيروهاي كماندويي وزارت كشور به فرماندهي عبدالسلام الشهواني درعمليات اخير خود، ابوجعفر اليبي را به قتل رساندند و دو تن از معاونانش را دستگير كردند.

وي با بيان اينكه معاونان وي، عراقي هستند، اظهار داشت : الليبي مسئول عمليات جنايتكارانه در مناطق الرصافه(شرق رود دجله در بغداد) و به ويژه كوي الكراده است و در منطقه الزعفرانيه در جنوب بغداد و برخي مناطق استان ديالي در شمال شرق پايتخت عراق هم فعاليت مي كرد.

سخنگوي وزارت كشور عراق گفت : نيروهاي كماندويي عراق يكي از خيابانهاي الكراده را يكشنبه گذشته محاصره كردند و موفق به كشف كارگاه ساخت بمبهاي دستي شدند و ابوجعفر الليبي را در جريان درگيري ها به قتل رساندند.

به گفته وي، نامه هايي از الليبي به اسامه بن لادن سركرده شبكه القاعده و ابوعبدالرحمن العراقي سركرده القاعده در عراق كه به ابوايوب المصري و ابوحمزه المهاجر هم شهرت دارد، كشف شده است.

کد مطلب 380302

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