هلاكت يكي از سركردگان القاعده در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، عبدالكريم خلف گفت : اين مسئول شبكه القاعده ملقب به ابوجعفرالليبي سه روز پيش در جريان عملياتي در مركز بغداد كشته شد.

وي افزود: نيروهاي كماندويي وزارت كشور به فرماندهي عبدالسلام الشهواني درعمليات اخير خود، ابوجعفر اليبي را به قتل رساندند و دو تن از معاونانش را دستگير كردند.



وي با بيان اينكه معاونان وي، عراقي هستند، اظهار داشت : الليبي مسئول عمليات جنايتكارانه در مناطق الرصافه(شرق رود دجله در بغداد) و به ويژه كوي الكراده است و در منطقه الزعفرانيه در جنوب بغداد و برخي مناطق استان ديالي در شمال شرق پايتخت عراق هم فعاليت مي كرد.

سخنگوي وزارت كشور عراق گفت : نيروهاي كماندويي عراق يكي از خيابانهاي الكراده را يكشنبه گذشته محاصره كردند و موفق به كشف كارگاه ساخت بمبهاي دستي شدند و ابوجعفر الليبي را در جريان درگيري ها به قتل رساندند.



به گفته وي، نامه هايي از الليبي به اسامه بن لادن سركرده شبكه القاعده و ابوعبدالرحمن العراقي سركرده القاعده در عراق كه به ابوايوب المصري و ابوحمزه المهاجر هم شهرت دارد، كشف شده است.