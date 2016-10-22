افتتاح ۱۰پروژه حوزه بهداشت ودرمان درسفر رئیس جمهور به استان مرکزی

حسن طاهر احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۰ پروژه حوزه بهداشت و درمان استان مرکزی در سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان بهره برداری می شود که از جمله مهمترین این پروژه ها، افتتاح خوابگاه دخترانه مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) دانشگاه علوم پزشکی اراک، با صرف اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال است.

وی افزود: با توجه به ضریب بالای اشتغال تخت بیمارستانی در اراک، از ۲۵ تخت درمانی تخصصی جدید نیز بهره برداری می شود که برای تامین آن، یکصد میلیارد ریال هزینه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تصریح کرد: همچنین هفت بلوک زایمان در بیمارستان های هفت شهرستان استان شامل اراک، خمین، محلات، دلیجان، تفرش، آشتیان و کمیجان به بهره برداری می رسد که برای اجرای آنها مجموعا ۳۵میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

طاهر احمدی بیان کرد: مرکز اورژانس و درمانگاه تخصصی طبی اطفال بیمارستان امیرکبیر اراک نیز از جمله طرح های قابل افتتاح است که برای اجرا و تکمیل آن، ۷۰میلیارد ریال بودجه تخصیص یافته است.

وی خاطرنشان ساخت: بهسازی اورژانس بیمارستان های امیرالمومنین(ع) اراک و امام صادق(ع) دلیجان از دیگر طرح های قابل بهره برداری طی سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان مرکزی است که ۲۵ میلیارد ریال اعتبار برای آن هزینه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: از سال ۹۲ تاکنون، ۶۰ هزار مترمربع ساخت و ساز در حوزه پزشکی و درمانی در استان مرکزی انجام شده است.

طاهراحمدی ادامه داد: حوزه سلامت در دولت یازدهم جایگاه مناسبی دارد و انتظار داریم طی سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان مرکزی، به زیرساخت‌های حوزه درمان و سلامت نگاه ویژه‌ای شود.