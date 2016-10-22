۲ محکوم‌ به قصاص در گلستان بخشیده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گلستان، احمد جعفری گفت: باگذشت اولیای دم، دو محکوم‌ به قصاص در گلستان بخشیده شدند، یکی از این محکومان ۱۴ سال پیش زمانی که برای گشت‌وگذار به ساحل بندرگز رفته بود، در یک درگیری کنترل خود را از دست داد و یک نفر را با چاقو کشت.

وی افزود: محکوم دیگر سه سال گذشته در یک دعوای خانوادگی با دسته هندل موتور چاه، منجر به مرگ همسرش شد.

جعفری گفت: حکم اعدام این دو نفر پس از تأیید دیوان عالی کشور، آماده اجرا بود اما با پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف، خانواده مقتولان در یک اقدام بزرگ و خداپسندانه، از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و این دو محکوم را بخشیدند.

معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان بابیان اینکه گذشت بزرگ شاکیان این پرونده‌ها، زندگی دوباره به متهمان بخشید، اظهار کرد: تیم صلح و سازش شورای حل اختلاف در پرونده‌های خاص مانند قتل فقط برای افرادی که بدون برنامه قبلی و به‌صورت آنی، مرتکب قتل شده‌اند، پادرمیانی می‌کنند.

این مسئول استانی از مردم به‌ویژه جوانان خواست از حمل سلاح سرد به‌ویژه چاقو خودداری کنند و با بالا بردن آستانه تحمل خود در زمان خشم، مواظب باشند دست به اقدامی نزنند که برای خودشان و دیگران، عواقب ناخوشایندی داشته باشد.