برگزاری نشست بانوان حامی توسعه صنعت گردشگری در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، مهندس جلیل بالایی در این نشست که با حضور نمایندگان انجمن بانوان حامی توسعه صنعت گردشگری کشور و جمعی از بانوان فعال در حوزه های گردشگری، صنایع دستی و سرمایه گذاری برگزار شد، ضمن تقدیر از بانیان این نشست اظهار داشت: این انجمن با هدف تعامل میان استان های سراسر کشور و شناسایی ظرفیت های بانوان توانمند در استان ها تشکیل می شود.

وی منظور از توسعه یافتگی در جامعه را نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: تا زمانی که در یک جامعه نیروی انسانی متخصص و توسعه یافته نداشته باشیم، نمی توان دم از توسعه یافتگی زد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه افزود: برای توسعه یافتگی راهی جز توانمند سازی انسان ها وجود ندارد و برای تحقق توانمندسازی راهکاری به غیر از آموزش و نهادسازی وجود ندارد.

وی در خاتمه تصریح کرد: برای تغییر نگرش ها و هدف گذاری اذهان جامعه باید به سمت نهاد سازی پیش برویم.

سمیه حیدری معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه در ادامه این نشست اظهار داشت: بانوان انرژی و توان کمتری از آقایان برای حضور در عرصه های کار و توسعه کشور ندارند.

وی با بیان اینکه متاسفانه آمارها اختلاف زیادی را از حضور بانوان در مقابل آقایان عرصه اشتغال کشور را نشان می دهد، بیان داشت: ما باید تلاش کنیم تا سهم ۵۰ درصدی خود را در این حوزه به دست آوریم.

حیدری تصریح کرد: اگر بیکاری را به بحران تعبیر کنیم، مشارکت بانوان خیلی ضعیف است و نشان می دهد ما خواهان مشارکت اقتصادی نیستیم و این در آینده خطرناک است.

وی تاکید کرد: توسعه زمانی شکل می گیرد که همه اقشار جامعه در آن نقش داشته باشند و بانوان نیز به اندازه سهم ۵۰ درصدی خود در جامعه مشارکت نمایند.

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، در ادامه بیان داشت: گردشگری به عنوان یک صنعت از نیازهای اولیه انسانی عدول می کند و نیازمند ظرفیت های خاص است.

وی با بیان اینکه ما باید به سمت سیستم سازی حرکت کنیم، افزود: تشکیل انجمن هایی از جنس انجمن بانوان حامی توسعه صنعت گردشگری کشور فرصتیست که بانوان فعال جامعه ظرفیت ها و توانمندی های خود را به اثبات برسانند.

در بخش دیگری از این نشست پروین دلیری نماینده انجمن بانوان حامی توسعه صنعت گردشگری کشور در سخنانی هدف از تشکیل این انجمن را ارتقاء صنعت گردشگری کشور عنوان کرد و گفت: صنعت گردشگری امروزه در جهان در حال پیشی گرفتن از صنعت خودرو و نفت است و اقتصاد جهان در این حوزه می چرخد.

وی افزود در ایران نیز در سالیان گذشته این مساله چندان مورد اقبال قرار نگرفته است و خوشبختانه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید یک نگاه ویژه به این صنعت در کشور شکل گرفته است.

دلیری ادامه داد: در همین راستا با حمایت های دکتر شیرکوند و مهندس تاجیک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در صدد تشکیل انجمن بانوان حامی توسعه صنعت گردشگری کشور بر آمده است که متشکل از بانوان فعال در زمینه های مختلف گرشگری، صنایع دستی و سرمایه گذاری سراسر کشور خواهد بود.

وی تصریح کرد : با توجه به اینکه این انجمن کشوری است همه استان ها در آن نمایندگانی دارند که با سفر به استان ها شناسایی و در نیمه دوم آذرماه انتخابات هیات مدیره برای شکل گیری رسمی و ثبت انجمن در اتاق بازرگانی کشور برگزار می گردد.

نماینده انجمن بانوان حامی توسعه صنعت گردشگری کشور یکی از اهداف تشکیل انجمن را ارتقاء سطح علمی در صنعت گردشگری عنوان کرد و گفت: در غیر این صورت دچار یک رفتار هیجانی خواهیم شد که خروجی چندان مثبتی ندارد.

دلیری جلب مشارکت های اقتصادی، توسعه و ترویج فرهنگ گردشگری و تولید و کیفی سازی و جا انداختن فرهنگ استفاده از صنایع دستی را از دیگر اهداف تشکیل این انجمن عنوان کرد.

وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که بتوان با کمک بانوان توانمند سراسر کشور یک حرکت جمعی متخصصانه و تاثیرگذار در اقتصاد کشور شکل داد.

همچنین فریده سعید آبادی دیگر نماینده انجمن بانوان حامی توسعه صنعت گردشگری کشور بیان داشت: مهم نیست که ما کجا زندگی می کنیم، اما می توانیم متفاوت باشیم.

وی تصریح کرد: بانوان می توانند کارهای بزرگی را انجام دهند اما باید بر اساس توانایی ها و شناخت از ماهیت خود متفاوت عمل کنند.

وی افزود: الگوبرداری و تقلید هرچند می تواند برای شروع کار مورد استفاده قرار گیرد اما ما باید صاحب ایده باشیم تا بتوانیم موفقیت به دست آوریم.

همچنین خانم حبیب زاده دیگر نماینده انجمن بانوان حامی توسعه صنعت گردشگری کشور، هدف از پیوستن به این انجمن را شناسایی بانوان توانمند کشور در این حوزه و استفاده از ظرفیت های آنان دانست.

وی تصریح کرد: هدف این است که مشکلات صنعت هایی که توان کافی برای عرصه در بازارهای داخلی و بین المللی را دارند را شناسایی و برطرف نماییم.

وی افزود: کسانی که عضو انجمن می شوند مشکلات و مسائل استان خود را در انجمن مطرح می کنند تا بتوان راه کاری برای حل آن ها پید کرد.

نمایندگان انجمن بانوان حامی توسعه صنعت گردشگری کشور در ادامه سفر یک روزه خود به استان کرمانشاه از دفتر آژانس خدمات مسافرتی الیت شهر کرمانشاه، شرکت تعاونی تولیدی صنایع دستی، مجتمع پرورش اسب کُرد در ماهیدشت، تکیه معاون الملک و مجموعه تاریخی تاق بستان بازدید کردند.