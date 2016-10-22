امکانات ورزشی رفسنجان جوابگوی ورزش شهرستان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری عصر شنبه در شورای ورزش شهرستان رفسنجان با تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش، اظهار داشت: تاثیرات ورزش در جسم مردم و روح و روان جامعه بر کسی پوشیده نیست.

وی افزود: امروز همراه با تغییراتی که در جهان اتفاق می افتد ورزش هم تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفته است؛ رفتار جامعه ورزشی امروز ما با سالهای گذشته متفاوت شده است.

ملانوری بیان کرد: از طرفی با رشد علم، ورزش هم همراه با سایر مقوله ها رشد کرده و به تناسب همین پیشرفتها توقعات بالا رفته است.

وی تصریح کرد: ورزش در جامعه ما جدای از مسئله مادی و سلامت جسمی خود، جایگاه اعتقادی، ورزشی و فرهنگی دارد. مثلا ورزش زورخانه ای ورزش پهلوانی و آئینی است.

ملانوری ابراز کرد: وقتی ما هیئتی ورزشی تشکیل می دهیم که هر هیئت دبیر و رئیس دارد و آئین نامه و اساسنامه دارد قاعده این است که اینها اتاق فکر شوند تا اقدام درستی در آن ورزش انجام شود.

فرماندار رفسنجان با تأکید بر اینکه رونق ورزش در رفسنجان اهمیت دارد، یادآور شد: موضوع ورزش کاملاً تخصصی، فنی و علمی است و اداره ورزش و جوانان و روسای هیئت ها اتاق فکر تشکیل داده و امکانات شهر را به کمک بگیرند.

ملانوری با اشاره به انعقاد تفاهمنامه با آموزش و پرورش، گفت: تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش برای در اختیار گرفتن فضاهای ورزشی مدارس امضا کردیم اما متاسفانه اجرایی نشده است.

فرماندار رفسنجان امکانات ورزشی این شهرستان را ناکافی دانست و افزود: اما باید تلاش کنیم از این امکانات که داریم به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی همچنین لزوم جلب اعتماد خیرین برای سرمایه گذاری و کمک در حوزه ورزش را یادآور شد.