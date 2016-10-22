سهم ۸۱درصدی دانشگاه آزاد هرمزگان در جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه آزاد هرمزگان، مهدی باقری ضمن اذعان به توسعه تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه افزود: تعداد رشته های ارشد و دکتری استان از ۶۵ رشته در سال ۹۲، به ۸۹ رشته در سال ۹۳ و به ۱۸۰ رشته در سال ۹۴ ارتقا پیدا کرده است، که این امر موجب شد تا۸۱ درصد از دانشجویان تحصیلات تکمیلی استان در این دانشگاه تحصیل کنند.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان با بیان اینکه در راستای توسعه تحصیلات تکمیلی تعداد مقالات علمی، پژوهشی نیز در دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان رشد قابل توجهی داشته است، اضافه کرد: در سال ۹۲، ۲۴۹ مقاله علمی، پژوهش و ISI داشتیم که این تعداد در سال ۹۳ به ۳۰۹ مقاله و در سال ۹۴، به ۴۱۵ مقاله رسیده است.

این مقام مسئول پیشرفت سامانه ساها در واحدهای و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان را ستودنی دانست و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی استان دارای ۱۷۵ آزمایشگاه و کارگاه و ارائه دهنده ۳۳۳ خدمت است که در سال های ۹۴ و ۹۵ توانسته از طریق اجرای طرح ساها، ۵۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان درآمد کسب کند.

باقری با اشاره به اجرای طرح شفا در هرمزگان، تصریح کرد: این طرح در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در ۷ هکتار مجوز گرفته و در حال آماده سازی و بهره برداری است، همچنین شهرک شفا با ۵ هکتار زیربنا در واحد قشم در حال طراحی است و اجرای طرح گردشگری نیز در واحد هرمز با ۵ هکتار زیربنا از معاونت عمرانی دانشگاه‌آزاد اسلامی مجوز کسب کرده است.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان با اشاره به راه اندازی شرکت های دانش بنیان در استان، افزود: در حال حاضر ۱۴ شرکت دانش بنیان در واحدهای استان مشغول فعالیت اند و ۴ شرکت دانش بنیان دیگر نیز در مرحله اخذ مجوز های لازم جهت استقرار در مراکز رشد استان هستند، کما اینکه بواسطه فعالیت های شرکت های فوق، تولیدات علمی بویژه در حوزه نانو رشد چشمگیر یافته است .