علی عرفانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مسابقات ژیمناستیک قهرمانی جوانان کشور و انتخابی تیم ملی با عنوان شهدای دانش آموز استان گلستان از سه شنبه ۱۱ آبان در سالن امام خمینی (ره) گرگان آغاز و تا ۱۳ آبان ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به تیم‌های شرکت کننده در رقابت‌های ژیمناستیک قهرمانی جوانان کشور، خاطرنشان کرد: حضور بیش از ۱۵ تیم از سراسر کشور در این مسابقات پیش بینی شده و در این رقابت‌ها برترین‌های ایران در ۶ وسیله مردان با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

رئیس هیئت ژیمناستیک استان گلستان یادآور شد: مهدی الفتی تنها نماینده گلستان در این رقابت‌ها خواهد بود که به کسب مدال این ورزشکار در وسیله پرش خرک امیدوار هستیم.

عرفانیان تصریح کرد: بیش از ۲۰ سال است که رقابت‌های ژیمناستیک قهرمانی کشور در گلستان برگزار نشده و با میزبانی این مسابقات، سعی داریم تا ژیمناستیک استان را به کشور بشناسانیم.

وی ادامه داد: ژیمناستیک گلستان از ظرفیت خوبی برخوردار است و برگزاری چنین رقابت‌هایی با حضور برترین‌های کشور، موجب ایجاد انگیزه میان ژیمناست‌های استان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های ژیمناستیک قهرمانی جوانان کشور قرار بود اوایل مهرماه به میزبانی استان گلستان در گرگان برگزار شود که این مسابقات با تصمیم عجیب فدراسیون ژیمناستیک لغو و دلیل آن برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون اعلام شده بود، اما در نهایت مجمع انتخاباتی نیز برگزار نشد تا هیئت ژیمناستیک گلستان پس از گذشت یک ماه بار دیگر میزبانی مسابقات را بر عهده بگیرد.