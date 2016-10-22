به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی اردبیل، تور گردشگری ترکیه ای متشکل از هیئت علمی دانشگاه و اصحاب مطبوعات به سرپرستی پروفسور اورتایلی ایران شناس و استاد دانشگاه کمبریج با هدف مطالعه ظرفیت های گردشگری و تاریخی مناطق شمالی ایران پس از سفر به ارومیه، تبریز، زنجان و رشت؛ وارد استان اردبیل شد.

این هیئت در بدو ورود ضمن بازدید جاذبه های تاریخی و گردشگری استان اردبیل بویژه مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی، با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل نیز دیدار کرد.

ایران شناس ترکیه ای و استاد دانشگاه کمبریج در این دیدار با اشاره به تاریخ کهن و غنی ایران تاکید کرد که تاریخ ترکیه بدون تاریخ ایران معنایی ندارد.

پروفسور اورتایلی با ابراز خوشحالی از این سفر، نقش و اهمیت تاریخی ایران را یادآور شد و افزود: ایران، فرهنگ و تاریخ والا و قابل اهمیتی دارد بطوریکه تاریخ کشور ترکیه بدون در نظر گرفتن تاریخ ایران معنایی ندارد، چنانچه ما در معنای حقیقی محتوی اسلام را از ایران و نه از اعراب به ودیعه گرفته ایم.

وی با تأکید بر نقاط مشترک تاریخی و فرهنگی دو کشور ایران و ترکیه بیان داشت: اتحاد این دو ملت متمدن و با فرهنگ، باعث پیشرفت دنیای اسلام است.

این ایران شناس ترکیه ای با ابراز تأسف از وقوع برخی رویدادهای تلخ در تاریخ این دو ملت از جمله جنگ چالدران تصریح کرد: با وجود علاقه وافر سلطان سلیم عثمانی به فرهنگ ایران و حتی سرودن اشعار فارسی، ترس از علاقه و ارادت خاص علوی های آناتولی به مقام عرفانی شیخ صفی الدین اردبیلی زمینه ساز وقوع رویدادهای تلخ در تاریخ دو ملت شد.

وی همچنین با اشاره به بازدید هیئت علمی و رسانه ای ترکیه از بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، این مجموعه را بی نظیر و به عنوان یکی از مراکز مهم عرفان و تصوف و شیوه معماری و کاشی کاری آن را در بین بناهای تاریخی ایران منحصر به فرد توصیف کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل نیز در این دیدار با اشاره به تلخی وقایع رخ داده بین دو امپراطوری بزرگ صفوی و عثمانی بیان داشت: منشاء این اختلاف در آن مقطع حساس تاریخی اروپا بود چرا که اروپا از اتحاد دو ملت و حکومت قدرتمند اسلامی بسیار وحشت داشت.

آیت‌الله سیدحسن عاملی به محتوی نامه های تاریخی شاه اسماعیل صفوی به سلطان سلیم عثمانی در پیشگیری از وقوع این جنگ اشاره کرد و افزود: در این نامه ها، شاه اسماعیل صفوی به صراحت سلطان سلیم عثمانی را به اتحاد بین دو ملت و حکومت و جلوگیری از وقوع جنگ و مغلوب کردن یکدیگر فرا خوانده بود.

وی با یادآوری نقاط مشترک تاریخی، فرهنگی و دینی بین دو ملت ایران و ترکیه با وجود از دست دادن فرصت های ارزشمند در تاریخ گذشته عنوان کرد: وسعت و گستردگی همین نقاط مشترک سبب شده که دولت و ملت ایران به ویژه در دوره معاصر، منافع کشور ترکیه را منافع خود بداند.