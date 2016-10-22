مشکل فاضلاب مسکن مهر بهشهر در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید خالق سجادی شامگاه شنبه در جلسه بررسی مشکلات مسکن مهر بهشهر اظهار کرد: فراهم نبودن زیرساخت‌های مسکن مهر از مهم‌ترین وظایفی است که باید قبل از سکونت افراد موردتوجه قرار می‌گرفت تا افراد با کمترین مشکل سکونت می‌کردند.

وی بابیان اینکه مشکل فاضلاب ازجمله مشکلات مهم ساکنان شهرک امام بهشهر است، یادآور شد: در کنار معضل فاضلاب در مسکن مهر شهرک امام بهشهر، مشکلات خدمات شهری هم باید با همکاری و هماهنگی مسئولان اجرایی شده و در رفع این مشکلات تلاش شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان بهشهر ادامه داد: اگر هر کس در همان ابتدای کار به تعهدات خود عمل می‌کرد و پیمانکاران موظف به اتمام تعهدات می‌شدند؛ اکنون با این موج مشکلات مردمی در قبال فاضلاب، حمل‌ونقل، روشنایی، فضای سبز، خدمات شهری و... روبرو نبودیم.

سجادی گفت: مردم خواهان زندگی مناسب در این شهرک هستند و ما هم به‌عنوان مسئول این افراد، باید جوابگوی نیازهای آنان باشیم و با تمام تلاش برای رفع مشکلات آنان اقدام شود.

وی با اشاره به آسفالت شهرک امام افزود: بر اساس تعهداتی که از قبل ارائه‌شده بود و ناتمام مانده بود، ۲ هزار مترمربع آسفالت با هزینه‌ای بالغ‌بر دو میلیارد ریال در مسکن مهر شهرک امام بهشهر اجرایی شد که بخش مهمی از مشکلات زیرساختی دریان بخش انجام شد.

فرماندار بهشهر همچنین با اعلام اینکه روشنایی معابر هم با همکاری اداره برق عملیاتی شده و تنها بخشی از روشنایی میدان‌ها و معابر باقی‌مانده است، گفت: امیدواریم در ادامه کار، باقیمانده روشنایی معابر تکمیل و همچنین توجه مناسب به حمل‌ونقل، جمع‌آوری زباله، و فضای سبز اعمال شود.

معاون فنی و شهرسازی شهردار بهشهر هم اجرایی کردن سیستم فاضلاب را از مهم‌ترین نیازهای شهرک امام اعلام کرد و افزود: با توجه به بالا بودن سطح آب، اجرای سیستم فاضلاب از نیازهای مهم و ضروری است که باید با اولویت اجرایی شود.

سید خلیل نبوی گفت: تا زمانی که ساختمان‌های مسکن مهر از استانداردهای لازم برخوردار و کامل، برخوردار نباشند، پایان کار توسط شهرداری صادر نمی‌شود.