به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اتلتیکو مادرید در حالی روز یکشنبه به مصاف سویا می رود که «دیه گو سیمئونه» سرمربی این تیم معتقد است آنها یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی هستند.

اتلتیکو مادرید در حال حاضر با یک بازی کمتر نسبت به بارسلونا در جایگاه دوم جدول لالیگا قرار دارد و سویا نیز با یک امتیاز کمتر از آنها جایگاه چهارم را در اختیار دارد.

«سیمئونه» در نشست خبری پیش از بازی گفت: سویا تیمی است که با توجه به امتیازات جدول می تواند برای قهرمانی بجنگد. ما و سویا، به همراه بارسلونا و رئال مادرید در مسیری هستیم که امید به قهرمانی داریم. سویا همیشه خیلی خوب رقابت می کند و عنوانی هم کسب کرده است. آنها بازیکنان زیادی گرفته اند و شیوه بازی کردنشان تغییر کرده است اما هنوز خیلی جنگنده اند. آنها در لیگ قهرمانان و لالیگا خیلی خوب عمل کرده اند.

«سیمئونه» قبل از اینکه به عنوان بازیکن به اتلتیکو مادرید بپیوندد، بین سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ در عضویت باشگاه سویا بود.

وی افزود: هر وقت با سویا رو به رو می شوم، احساس خاصی دارم. دورانی که در آن سپری کردم را همیشه به خاطر دارم. مردم، جو آنجا و .... از حضورم در سویا خیلی راضی ام، چون باعث شد تا بهترین خاطرات را به من بدهد. رفتن به آنجا همیشه هیجان انگیز است.

«یانیک کاراسکو» ستاره جوان بلژیکی اتلتیکو مادرید، که در هفته گذشته چهار گل مقابل تیم های گرانادا و روستوف به ثمر رسانده است، روز جمعه قرارداد بلند مدتی برای ماندن در «ویسنته کالدرون» امضا کرد.

مرد آرژانتینی درباره وی افزود: «کاراسکو» در حال رشد کردن است و به آن چیزی که می خواهد تبدیل می شود. او با سرعت و قدرتش گلزنی می کند. وی به خاطر تلاش بسیارش سزاوار تمدید قرارداد بود.