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۱ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۰۹

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران خبر داد

ارسال بیش از ٤٠٠ پروژه به سومین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران

ارسال بیش از ٤٠٠ پروژه به سومین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران گفت: با وجود پایان مهلت ثبت نام، همچنان از کلانشهرهای ایران و جهان پروژه به دبیرخانه جایزه جهانی خشت طلایی تهران، معرفی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام گیل آبادی با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر تمامی پروژه های رسیده توسط هئیت داوران بین المللی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و در نهایت یک لیست کوتاه حداکثر شامل ٢١ پروژه و یا تجربه از تمام پروژه های ثبت شده، انتخاب و معرفی می شود.

وی با اعلام این که مرحله دوم شامل ارزیابی لیست کوتاه ارائه شده از سوی داوران فنی در مرحله اول و انتخاب و معرفی حداکثر ٧ پروژه برتر نهایی خشت طلایی تهران توسط هیئت عالی داوران خواهد بود، ادامه داد: به تمامی پروژه های ارسالی و شرکت کننده در فراخوان، گواهی شرکت در جایزه و نیز به همه پروژه های راه یافته به مرحله نهایی، لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

رئیس شورای سیاست گذاری جایزه جهانی خشت طلایی تهران، خاطرنشان کرد: از میان پروژه های راه یافته به مرحله نهایی، حداکثر ٧ پروژه یا تجربه برتر مدیریت شهری در محورهای هفتگانه، توسط هئیت داوران نهایی، برگزیده و به عنوان پروژه یا تجارب برتر سال معرفی خواهند شد.

گیل آبادی همچنین گفت: محورهای جایزه جهانی خشت طلایی تهران، شامل معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی، توسعه پایدار و محیط زیست، زیرساخت ها و خدمات شهری، توسعه اجتماعی و فرهنگی شهر، شهر هوشمند و دولت الکترونیک، تأمین منابع و اقتصاد شهری و نیز حکم روایی محلی، برنامه ریزی و مدیریت شهری است.

کد مطلب 3803072

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