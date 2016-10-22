ارسال بیش از ٤٠٠ پروژه به سومین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام گیل آبادی با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر تمامی پروژه های رسیده توسط هئیت داوران بین المللی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و در نهایت یک لیست کوتاه حداکثر شامل ٢١ پروژه و یا تجربه از تمام پروژه های ثبت شده، انتخاب و معرفی می شود.

وی با اعلام این که مرحله دوم شامل ارزیابی لیست کوتاه ارائه شده از سوی داوران فنی در مرحله اول و انتخاب و معرفی حداکثر ٧ پروژه برتر نهایی خشت طلایی تهران توسط هیئت عالی داوران خواهد بود، ادامه داد: به تمامی پروژه های ارسالی و شرکت کننده در فراخوان، گواهی شرکت در جایزه و نیز به همه پروژه های راه یافته به مرحله نهایی، لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

رئیس شورای سیاست گذاری جایزه جهانی خشت طلایی تهران، خاطرنشان کرد: از میان پروژه های راه یافته به مرحله نهایی، حداکثر ٧ پروژه یا تجربه برتر مدیریت شهری در محورهای هفتگانه، توسط هئیت داوران نهایی، برگزیده و به عنوان پروژه یا تجارب برتر سال معرفی خواهند شد.

گیل آبادی همچنین گفت: محورهای جایزه جهانی خشت طلایی تهران، شامل معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی، توسعه پایدار و محیط زیست، زیرساخت ها و خدمات شهری، توسعه اجتماعی و فرهنگی شهر، شهر هوشمند و دولت الکترونیک، تأمین منابع و اقتصاد شهری و نیز حکم روایی محلی، برنامه ریزی و مدیریت شهری است.