شاهین بوشهر و شهرداری همدان به تساوی رضایت دادند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شاهین شهرداری بوشهر عصر شنبه در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر میزبان تیم شهرداری همدان بود که دو تیم امتیازها را بین خود تقسیم کردند و این مسابقه برنده‌ای در پی نداشت.

تیم فوتبال شهرداری همدان در دقیقه ۱۰ مسابقه توسط محسن وفایی به گل اول دست یافت ولی لحظاتی بعد، رضا دهقان از روی ارسال خدابنده‌لو گل تساوی را به ثمر رساند تا مسابقه با همین نتیجه در نیمه اول به پایان برسد.

در نیمه دوم نیز این تیم شهرداری همدان بود که ابتدا به گل رسید؛ حامد بختیاری در دقیقه ۸۱ مسابقه روی یک غافلگیری دروازه تیم شاین را باز کرد ولی این پایان کار نبود و در دقیقه ۹۳ مسعود نظرزاده موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند.

این مسابقه در پایان با نتیجه مساوی دو بر دو به پایان رسید.

شاهین بوشهر بهترین فرصت برای صعود به صدر جدول را از دست داد و با ۱۱ امتیاز در رده چهارم جدول قرار گرفت.

تیم فوتبال شهرداری همدان نیز هم اکنون با ۱۲ امتیاز در رده سوم جدول رده‌بندی قرار گرفته است.

شاهین بوشهر در هفته آینده به دیدار تیم شاهین ماهشهر خواهد رفت و شهرداری همدان نیز با شاهین توسعه کیش مسابقه خواهد داد.

هواداران شاهین صبور باشند

سرمربی تیم شاهین شهرداری بوشهر در پایان این مسابقه اظهار داشت: بدنه تیم فوتبال شاهین با تغییرات گسترده روبرو شده است و امیدواریم هواداران ما با صبوری ما در دستیابی به موفقیت همراهی کنند.

محمد احمدزاده با اشاره به استفاده از جوانان آینده‌دار در تیم شاهین بوشهر خاطرنشان کرد: تا پایان مسابقات زمان زیادی مانده است و امیدواریم با جذب بازیکنان جدید و تجربه اندوزی بازیکنان جوان به نتایج خوبی برسیم.

وی با اشاره به اینکه بازیکنان شاهین در این مسابقه به خوبی از موقعیت‌های خود استفاده نکردند، ادامه داد: تیم حریف نیز از غفلت بازیکنان ما به گل رسید.

سرمربی تیم شاهین شهرداری بوشهر با اشاره به اینکه در بازی‌های آینده این دو امتیاز از دست رفته را جبران می‌کنیم، افزود: امیدواریم با حمایت از تیم شاین بوشهر بتوانیم دل هواداران را شاد کنیم.

مدعی صعود به لیگ دسته اول هستیم

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان نیز در پایان مسابقه اظهار داشت: بازی قابل قبولی را در بوشهر ارائه کردیم و استحقاق دستیابی به پیروزی و کسب سه امتیاز مسابقه را داشتیم.

هادی گل‌محمدی اضافه کرد: داور در این مسابقه وقت اضافه زیادی را اعلام کرد و در این لحظات ما گل تساوی را دریافت کردیم و اگر وقت به درستی اعلام می‌شد می‌توانستیم برنده مسابقه باشیم.

وی با اشاره به اینکه تیم فوتبال شهرداری همدان با تیمی جوان در مسابقات حضور یافته است، افزود: با بازیکنان جوان و باانگیزه‌ای که در اختیار داریم، مدعی صعود به لیگ دسته اول هستیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان ادامه داد: امکانات و شرایط خوبی را برای صعود به دسته اول داریم و تلاش می‌کنیم که در بازی‌های آینده بهترین نتایج را کسب کنیم.