به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای بوشهر، حسین باشی زادگان در نشست شورای هماهنگی دشت دهرود و تنگ ارم با اعلام این مطلب افزود: دشت دهرود و تنگ ارم بحرانی‌ترین دشت استان به لحاظ کمی و افت سطح ایستابی آب محسوب می‌شود.

وی با اذعان به اینکه دشت دهرود و تنگ ارم بعنوان دشت پایلوت استانی معرفی شده است، اظهار داشت: در صورتی که روند کنونی و کاهش سطح ایستابی آب سفره های زیر زمینی و افزایش برداشت‌ها تا چند سال آینده با این وضعیت پیدا کند، دشت دهرود و تنگ ارم کامل خشک خواهد شد.

باشی‌زادگان با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی دشت در استان، تصریح کرد: برای جلوگیری از بحران در دشت ها، شورای هماهنگی دشت در شهرها و بخش های استان تشکیل شده که بر اساس وضعیت دشت ها با کشاورزان، مسئولان و کارشناسان تصمیم گیری می شود.

معاون حفاظت و بهره برداری به اهمیت تصمیماتی که در جلسه شورای هماهنگی دشت گرفته می شود تاکید کرد و افزود: نتایج و خروجی نهایی این جلسات باید در جلسه آتی شورای حفاظت از منابع آب استان و با حضور استاندار مطرح و در آنجا یک نسخه واحد برای احیا دشت ها پیچیده خواهد شد.

باشی زادگان به نقش مردم و تشکل های آب بران به‌عنوان یک از راه حل بحران آب اشاره کرد و یادآور شد: امروزه مشارکت بهره‌ برداران در مراحل تصمیم‌ گیری ضرورتی اجتناب ناپذیر است.