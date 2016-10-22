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۱ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۳۷

معاون آب منطقه ای بوشهر:

افت سطح ایستابی دشت دهرود و تنگ‌ارم به حدود ۲ متر رسید

افت سطح ایستابی دشت دهرود و تنگ‌ارم به حدود ۲ متر رسید

بوشهر - معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای بوشهرگفت: با توجه به افت حدود ۲ متری سطح ایستابی دشت دهرود و تنگ ارم، روند برداشت آب در این منطقه بسیار نگران کننده است.  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای بوشهر، حسین باشی زادگان در نشست شورای هماهنگی دشت دهرود و تنگ ارم با اعلام این مطلب افزود: دشت دهرود و تنگ ارم بحرانی‌ترین دشت استان به لحاظ کمی و افت سطح ایستابی آب محسوب می‌شود.

وی با اذعان به اینکه دشت دهرود و تنگ ارم بعنوان دشت پایلوت استانی معرفی شده است، اظهار داشت: در صورتی که روند کنونی و کاهش سطح ایستابی آب سفره های زیر زمینی و افزایش برداشت‌ها تا چند سال آینده با این وضعیت پیدا کند، دشت دهرود و تنگ ارم کامل خشک خواهد شد.

باشی‌زادگان با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی دشت در استان، تصریح کرد: برای جلوگیری از بحران در دشت ها، شورای هماهنگی دشت در شهرها و بخش های استان تشکیل شده که بر اساس وضعیت دشت ها با کشاورزان، مسئولان و کارشناسان تصمیم گیری می شود.

معاون حفاظت و بهره برداری به اهمیت تصمیماتی که در جلسه شورای هماهنگی دشت گرفته می شود تاکید کرد و افزود: نتایج و خروجی نهایی این جلسات باید در جلسه آتی شورای حفاظت از منابع آب استان و با حضور استاندار مطرح و در آنجا یک نسخه واحد برای احیا دشت ها پیچیده خواهد شد.

باشی زادگان به نقش مردم و تشکل های آب بران به‌عنوان یک از راه حل بحران آب اشاره کرد و یادآور شد: امروزه مشارکت بهره‌ برداران در مراحل تصمیم‌ گیری ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

کد مطلب 3803075

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