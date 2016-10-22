هلاکت عناصر جبهه النصره در حومه دمشق/حمله ارتش به داعش در حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای ارتش سوریه در ادامه مبارزه خود عناصر عضو گروه های تروریستی و مسلح را در حومه پایتخت این کشور هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، ارتش سوریه ۲ عنصر عضو گروه تروریستی جبهه النصره را در منطقه مضایا در حومه دمشق پایتخت سوریه به هلاکت رساند؛ این اقدام ارتش سوریه در پاسخ به تیراندازی تروریست ها به شهروندان در مناطق تحت محاصره الفوعه و کفریا صورت گرفت.

ارتش سوریه همچنین مراکز تجمع و تحرکات عناصر گروه تروریستی داعش را در حومه شرقی حمص هدف قرار داد.

نیروهای دموکراتیک سوریه بر جاده مواصلاتی میان عفرین و اعزاز در حومه شمالی حلب به صورت کامل مسلط شدند.

به علاوه یکی از عناصر عضو گروه تروریستی داعش نیز بر اثر تیراندازی عناصر جبهه النصره در داخل اردوگاه یرموک واقع در جنوب دمشق به هلاکت رسید.