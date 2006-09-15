علاوه بر ايران بسياري از كشوهاي عربي نيز با خلع سلاح حزب الله مخالفند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اسرائيلي هاآرتص،"زيفي بار اِل" تحليلگر اسرائيلي درعين حال ادعا كرد: "ايران علاقه مند است تا به حزب الله كمك هاي تسليحاتي ارائه كند و به نظر من تهران مي خواهد به اين شيوه يك حالت بازدارندگي ايجاد كند و از آنها به عنوان اهرمي در منطقه و لبنان استفاده كند."

وي گفت :" كمك هاي ايران به حزب الله به اين معني نيست كه تهران معتقد باشد كه با اين نوع كمك ها حزب الله مي تواند اسرائيل را از بين ببرد."

اين تحليلگر اسرائيلي با اشاره به تلاشهاي ايران براي برقراري روابط حسنه با كشورهاي منطقه از جمله عربستان،اردن و مصر اظهار داشت :"داشتن رابطه مسئله نيست، ايران به سبب هويت ديني خود مشكلاتي رو به رو است و اما مسائل قومي به عنوان كشوري فارسي زبان در بين اعراب مشكل هويتي براي ايران به شمار نمي رود."

وي با اشاره به جنگ 33 روزه اخير رژيم صهيونيستي بر ضد لبنان گفت : "به نظر نمي رسد جنگ به سوريه و ايران گسترش يابد براي اينكه ايران مي خواهد با استفاده از حزب الله نفوذ خود را در لبنان حفظ كند و بتواند به اين شيوه يك محور ضد موازنه ايجاد كند و بر نقوذ آمريكا در منطقه تاثير بگذارد."

اين تحليلگر اسرائيلي درباره خلع سلاح حزب الله اظهار داشت : "فكر نمي كنم كه اين هدف تحت شرايط قانوني متعادل محقق شود. حقيقت اين است كه نه تنها ايران، بلكه بسياري از كشورهاي عربي با هرگونه طرحي از سوي اسرائيل براي خلع سلاح حزب الله مخالفت خواهند كرد."