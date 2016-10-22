تصمیم گیری برای تیمهای بدهکارکه به لیگ برتر فوتبال صعود می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج شامگاه شنبه در مجمع سالیانه هیئت فوتبال استان فارس گفت: در دنیا حقوق شناخته شده فوتبال مشخص است که حق پخش تلویزیونی فوتبال یکی از آنهاست که متاسفانه در کشور ما داده نمی شود، روشن تر اینکه به فوتبال قرض میدهیم ولی حقوق اصلی که حق فوتبال است را نمی دهیم باید مجلس به این مشکل ورود پیدا کند و اصولی بحث شود و نمایندگان ملت این مشکل را حل کنند.

تاج افزود: فدراسیون فوتبال شش میلیون دلار از فیفا و AFC طلبکار است و اگر این پولها وصول شود فدراسیون مشکلات و بدهی نخواهد داشت و اگر نتوانیم این طلبها را از فیفا و AFC وصول کنیم به مشکل خواهیم خورد، در حال حاضر که تیم های ملی بازی دارند و به هواپیما، لباس، پاداش و غیره احتیاج دارند این پول به درد خواهد خورد.

رئیس فدراسیون فوتبال کشور بیان کرد: امروز فوتبال با هیچ پدیده ای قابل مقایسه نیست و باید علمی، با خرد و برنامه محور اداره شود، در پستهای مدیریتی فوتبالی و غیر فوتبالی فرقی ندارد اصل تدبیر و هدایت صحیح است.

وی اضافه کرد: فوتبال جایگاه وسیعی دارد، امروزه کشورها با فوتبال قدرتشان را به رخ دیگران میکشند و این روند مارا بر این می دارد که به فوتبال توجه ویژه داشته باشیم.

تاج تأکید کرد: استان فارس باید برای داشتن یک تیم لیگ برتری تلاش کند ولی نه با خرید تیم، با خرید و فروش توسعه بوجود نمی آید باید از پایه شروع کرد و زیرساختها را فراهم کرد تا عامل رشد شود.

وی خبرداد: شرایطی برای تیمهای بدهکار در حال تدوین است که سال آینده اگر تیمی نتواند بازیکنانش را تعیین تکلیف کند به جای آن،تیم بعدی به لیگ برتر خواهد آمد.

رئیس فدراسیون فوتبال کشور تاکید کرد: سهم استان فارس در توسعه توفیقات فوتبال کشور چشمگیر است، سرمربی,، کمک مربی و چند بازیکن تیم ملی فوتسال و همچنین مربی تیم ملی جوانان و کمک مربی تیم ملی بزرگسالان همه از استان فارس هستند.