فضای مجازی اعتقادات مردم را نشانه گرفته است/لزوم مدیریت اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی شنبه شب در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که با دستورکار فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی در سنندج تشکیل شد، گفت: آمار و اطلاعات و مباحثی که در ارتباط با فضای مجازی دراین جلسه مطرح شد بیانگر این است که فضای مجازی امروزه از فضای حقیقی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: در این ارتباط که وجود اینترنت برای انجام بسیاری از کارها از جمله اداری و بانکی و تجارت سالم لازم و ضروری است، شکی نیست.

وی اظهارداشت: از تکنولوژی اینترنت تا زمانی که در حد تخصصی مورد استفاده قرار گیرد مطلوب است ولی وقتی عمومی می شود هم کنترل آن مشکل و هم ضررها و تهدیدهایی که به دنبال دارد، بیشتر است.

نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه وجود اینترنت پرسرعت در روستاها ضرورت ندارد، بیان کرد: باید بررسی شود ایا اختصاص اینترنت پرسرعت به روستاها موجب اشتغال یا بیکاری و سرگرم شدن روستاییان به دانلود فیلم و عکس و غیره می شود یانه.

آیت الله حسینی شاهرودی ادامه داد: در روستاها وجود یک کافی نت برای انجام کارهایی که نیاز به اینترنت دارد، کفایت می کند.

وی اظهارداشت: هم در قانون و هم حکم رهبری عنوان شده که تاوقتی که شبکه ملی اطلاعات در کشور ایجاد نشده است حق توسعه اینترنت وجود ندارد ولی متاسفانه علی رغم وجود این قانون شاهد توسعه اینترنت آن هم نه تنها در شهرها بلکه در روستاها هم هستیم.

وی با اشاره به اینکه باید براساس واقعیت ها فکرکرد و تصمیم گرفت، افزود: بسیاری از شبکه های مجازی هم چون تلگرام اعتقادات و باورها و ایمان نسل جوان و نوجوان ما را در معرض خطر قرار دادند و باید برای مقابله با آن فکر اساسی کرد.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: محققان، پژوهشگران و اساتید دانشگاه و تمامی افرادی که در زمینه کار علمی فعالیت می کنند باید اینترنت پرسرعت در اختیار داشته باشند.

آیت الله حسینی شاهرودی افزود: در بسیاری از کشورها اینترنت کودکان مجزا و ویژه است و دیگر کودکان حق استفاده ازمطالب سایر بخش ها و حوزه های خارج از گروه سنی خود را ندارند ولی متاسفانه این تفکیک گروه سنی در کشورما انجام نشده است.

وی عنوان کرد: بسیاری از شبکه های اجتماعی نه تنها فرهنگی دینی بلکه حتی فرهنگ ملی ما را هم به شیوه های متعدد دارند نابود می کنند.

وی با بیان اینکه فضای مجازی امنیت، فرهنگ و اقتصاد ما را تهدید می کند، افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی در جامعه نهادینه شود ولی فضای مجازی استفاده از کالاهای خارجی را تبلیغ می کنند و این به نوعی برضد اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: تنها یک ارگان و سازمان متولی بررسی تهدیدها و فرصت های فضای مجازی نیست و این مبحث ملی است و باید همه در راستای آن تلاش کنند.