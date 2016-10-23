به گزارش خبرنگار مهر، سید پیروز موسوی شنبه‌شب در حاشیه نشست مدیران عملیاتی شرکت پایانه‌های نفتی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد افزایش درخواست مشتریان نفتی ایران و اینکه آیا شرکت پایانه‌های نفتی ایران قادر به برآورده کردن این نیازها خواهد بود، اظهار داشت: شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان آخرین زنجیره فعال صادرات نفت ایران با برنامه‌ریزی مدون در بحث عملیاتی به‌صورت ویژه تمرکز کرده است.

وی اضافه کرد: در زمان‌های مقرر، بهسازی و نوسازی تجهیزات در تمامی پایانه‌های نفتی ایران با دقت کارشناسان این شرکت به انجام رسیده است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران تصریح کرد: بعضی کشورها مشتری سنتی ما بودند که حالا میزان مورد تقاضای خریدشان را افزایش داده‌اند و طبعا ما آنها را در اولویت قرار می‌دهیم.

وی تصریح کرد: رویکرد ما در قبال اروپا به همان قوت قبلی باقی است و بر اساس توافق‌های صورت گرفته مسئولان صنعت نفت کشور ما با برخی کشورهای اروپایی، صادرات نفت به این کشورها انجام می‌شود.

موسوی با اشاره به آمادگی و افزایش قدرت عملیاتی شرکت پایانه‌های نفتی ایران اظهار کرد: باید خود را آماده کنیم تا در فاز دوم تولید هم، صادرات قابل ملاحظه‌ای برای بازار اروپا قائل شویم.

وی بیان کرد: خوشبختانه در حال حاضر وضعیت تولید و صدور نفت به کشورهای آسیایی، با موفقیت کامل در جریان است و از این بابت هیچ مشکلی در کار نیست.