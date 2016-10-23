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۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۱

مدیرعامل پایانه‌های نفتی ایران:

پایانه‌های نفتی برای افزایش درخواست مشتریان نفت ایران آماده است

پایانه‌های نفتی برای افزایش درخواست مشتریان نفت ایران آماده است

بوشهر - مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گفت: پایانه‌های نفتی برای افزایش درخواست مشتریان نفتی ایران آماده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید پیروز موسوی شنبه‌شب در حاشیه نشست مدیران عملیاتی شرکت پایانه‌های نفتی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد افزایش درخواست مشتریان نفتی ایران و اینکه آیا شرکت پایانه‌های نفتی ایران قادر به برآورده کردن این نیازها خواهد بود، اظهار داشت: شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان آخرین زنجیره فعال صادرات نفت ایران با برنامه‌ریزی مدون در بحث عملیاتی به‌صورت ویژه تمرکز کرده است.

وی اضافه کرد: در زمان‌های مقرر، بهسازی و نوسازی تجهیزات در تمامی پایانه‌های نفتی ایران با دقت کارشناسان این شرکت به انجام رسیده است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران تصریح کرد: بعضی کشورها مشتری سنتی ما بودند که حالا میزان مورد تقاضای خریدشان را افزایش داده‌اند و طبعا ما آنها را در اولویت قرار می‌دهیم.

وی تصریح کرد: رویکرد ما در قبال اروپا به همان قوت قبلی باقی است و بر اساس توافق‌های صورت گرفته مسئولان صنعت نفت کشور ما با برخی کشورهای اروپایی، صادرات نفت به این کشورها انجام می‌شود.

موسوی با اشاره به آمادگی و افزایش قدرت عملیاتی شرکت پایانه‌های نفتی ایران اظهار کرد: باید خود را آماده کنیم تا در فاز دوم تولید هم، صادرات قابل ملاحظه‌ای برای بازار اروپا  قائل شویم. 

وی بیان کرد: خوشبختانه در حال حاضر وضعیت تولید و صدور نفت به کشورهای آسیایی، با موفقیت کامل در جریان است و از این بابت هیچ مشکلی در کار نیست.

کد مطلب 3803105

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