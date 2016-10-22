مصر خواهان حل بحران سوریه در چارچوب حفظ تمامیت ارضی این کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «سامح شکری» وزیر امور خارجه مصر اعلام کرد که کشورش خواهان حل بحران سوریه بر اساس حفظ وحدت و تمامیت ارضی این کشور و حق مردم سوریه برای ترسیم آینده خود است.

شکری روز شنبه در نشست خبری با همتای اسپانیایی خود بر انجام این کار از طریق گفتگوها با سازمان ملل متحد در چارچوب رایزنی مشترک با کشورهای عربی و غربی به منظور نجات مردم سوریه از ویرانی که حضور گروه های تروریستی علت آن بوده است، تاکید کرد.

وی با بیان اینکه کشورش در راستای حل سیاسی بحران سوریه و توافق با جامعه بین الملل پیرامون آن تلاش می کند و به ترغیب تمام طرف ها برای خروج از دایره اقدامات خشونت بار ادامه خواهد داد، افزود: مصر به مسئولیت های خود در این زمینه و تلاش با شرکای خود به منظور حل بحران تلاش می کند.

شکری در خصوص موضوع مهاجران غیرقانونی نیز گفت: با توجه به افزایش شمار مهاجران و پناهندگان، اروپایی ها می توانند به مصر در این زمینه کمک کنند. نیروهای مسلح مصر به نقش خود در جلوگیری از افزایش بی رویه شمار مهاجران و نجات آنها از افتادن در دام باندهای مهاجرت غیرقانونی عمل می کنند.

مصر اخیرا بر خلاف عربستان که همواره بر طبل سرنگونی دولت قانونی سوریه می کوبد با قطعنامه پیشنهادی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد موافقت کرد، امری که ناخشنودی سعودی ها را برانگیخت.