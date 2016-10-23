رزمایش واکنش شرایط اضطراری در پارس جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، این رزمایش با موضوع نشت گاز و انفجار در ورودی کمپرسور واحد ۱- ۱۰۳ با ارزیابی عملکرد توسط HSE ستاد مجتمع در کنار کارکنان پالایشگاه سوم، برگزار شد.

در این رزمایش که یکی از چهار رزمایش سالیانه شرایط اضطراری پالایشگاه سوم است، حضور متمرکز فرمانده صحنه بهره‌برداری، فرمانده آتش‌نشانی، حراست و ایمنی، باعث شد سرعت عمل و انتقال اطلاعات از سایت به اتاق بحران و بالعکس، به‌طور چشم‌گیری بالا برود.

همچنین برای ساماندهی خودروهای معین و کمک‌کننده، محلی به نامSTAGING AREA مشخص شد و نقشه سایت در اختیار رانندگان قرار گرفت تا درصورت نیاز با سرعت و دقت بیشتری به محل اعزام شوند.

در پایان رزمایش نیز جلسه تجزیه و تحلیل رزمایش بحران با هدف شناسایی نقاط قوت برگزار و توصیه‌هایی برای بهبود در قالب چند اقدام اصلاحی به واحدهای درگیر اعلام شد.