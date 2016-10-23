ساخت سکوی فاز ٢٠ پارس جنوبی ۹۸ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، علیرضا عبادی گفت: سکوی ٢٠ دومین و آخرین سکوی فازهای ٢٠ و٢١ پارس جنوبی است که عملیات ساخت و اجرای آن توسط متخصصان داخلی و با رعایت دقیق ضوابط و رویه های ایمنی انجام شده است.

به گفته سرپرست فازهای ٢٠و ٢١ پارس جنوبی، این سکو روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز را از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت و به پالایشگاه خشکی این فازها ارسال خواهد کرد.

سرپرست فازهای ۲۰و۲۱ بارگیری سکوی فاز ٢٠ به فاصله حدود ٣ ماه پس از نصب این سکو را نتیجه تلاش و بکارگیری توان فنی و تخصصی تیم های بخش کارفرما و پیمانکار این پروژه بزرگ گازی توصیف کرد.

وی با اشاره به راه اندازی این دو سازه بزرگ گازی در سال جاری گفت: با بهره برداری از دو سکوی ٢٠ و٢١، روزانه دو میلیارد فوت مکعب معادل حدود ٥٧ میلیون متر مکعب منابع گازی از بخش فراساحل این دو فاز برداشت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرداد ماه امسال سکوی فاز ٢١ پارس جنوبی با وزن ٢ هزار و ٧٠٠ تن در موقعیت خود نصب شده بود. عملیات راه اندازی این سکو ادامه دارد و به گفته عبادی تا پایان آبان ماه به بهره برداری می رسد.