فایل صوتی جلسه ستاد تسهیل لرستان؛ وقتی همه مقصرند الا متولیان!

خبرگزاری مهر- گروه استانها: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان در جلسه روز شنبه خود شاهد حضور یکی از نمایندگان مجلس بود، مجید کیان پور که مسئولیت نمایندگی مردم شهرستانهای صنعتی دورود و ازنا را بر عهده دارد و حالا به جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آمده تا ببیند گرهی از مشکلات دهها صنعت و صدها سنگبری تعطیلشده این شهرستانها باز میشود یا نه!
کل جلسه صرف چانهزنی در رابطه با مسائلی میشود که نماینده مردم دورود و ازنا از آنها با عنوان مباحث کارشناسی یاد میکند و معتقد است که این جلسه باید افق دید وسیعتری داشته باشید و زمان طلایی آن صرف تصمیمگیری شود.
مجید کیان پور در صحبتهایش که فایل صوتی آن در زیر میآید تأکید میکند که زمان یکساعته جلسهای که باید منجر به تصمیمگیری و گرهگشایی از مشکلات واحدهای صنعتی شود صرف طرح مطالب کارشناسی شده که جای آن در کمیتههای زیرمجموعه است.
اما انتقادات نماینده دورود و ازنا به همین موضوع خلاصه نمیشود، وی خواستار تغییر رویکرد برگزاری جلسات است و خطاب به استاندار میگوید: شما نباید روی این موارد وقت بگذارید زیرا این امر باعث میشود از پرداختن به مسائل کلانتر بازبمانید لذا فکر خود را روی مباحث کلانتر که بیشتر منجر به توسعه لرستان خواهند شد باید متمرکز کنید.
فایل صوتی سخنان مجید کیان پور را اینجا میتوانید بشنوید.
کیان پور در ادامه حرفهایش به نسخههای پیچیده شده برای واحدها در این جلسه هم نقد دارد و تأکید میکند: بیشتر مشکلات ۱۲ واحدی که در این جلسه ستاد تسهیل مطرح شد مربوط به استمهال، تقسیط و تمدید تسهیلات بود که با صرف وقت برای تقسیط و تمدید تسهیلات به این واحدها کار خاصی صورت نمیگیرد زیرا وضعیت صنعت ما بهجایی رسیده است که با پرداخت تسهیلات و تمدید آنها مشکل حل نمیشود لذا برای دستیابی به رونق اقتصادی باید در راستای اعطای تسهیلات جدید و نوسازی صنعتکار کنیم.
وی معتقد است که گره این مشکل به دست دولتیها باز میشود و از استاندار لرستان بهعنوان نماینده عالی دولت در استان درخواست میکند از ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل کشور بخواهند ظرفیت بهتری برای استان لرستان قائل شده و تغییر رویکردی برای صنعت استان انجام و شرایطی ایجاد شود که بتوان روی فضای «توسعه و بهروزآوری صنعت» استان کار کنیم.
فایل صوتی این بخش از سخنان مجید کیان پور را نیز میتوانید اینجا بشنوید.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در ادامه حرفهایش به مشکلات واحدهای صنعتی و سنگبریهای حوزه انتخابیه خود میپردازد و از نامه نگاری برای رفع مشکل به «رحمانی فضلی وزیر کشور» خبر می دهد.
کیان پور خواستار نوسازی ساختار واحدهای سنگبری است و هشدار میدهد که استمرار کمتوجهی به وضعیت این واحدها منجر میشود که آنها نیز به بلایی که سر کارخانههای فولاد و چدن، فارسیت دورود و...آمده دچار شوند.
فایل صوتی این بخش از سخنان مجید کیان پور را نیز اینجا میتوانید بشنوید.
اما صحبتهای نماینده مردم با واکنش هوشنگ بازوند استاندار لرستان مواجه میشود تا توپ مشکلات موجود در این ستاد را به زمین مجلسیها بیندازد و بگوید: در رابطه باکم بودن قدرت ستاد تسهیل باید گفت که این موضوع دست مجلس بوده و مجلس این قانون را تصویب کرده است و ما هم بر اساس چارچوب قانون اتخاذشده از سوی مجلس عمل میکنیم و بیشتر از این نمیتوانیم کاری کنیم.
فایل صوتی این سخنان هوشنگ بازوند را میتوانید اینجا بشنوید.
استاندار لرستان در ادامه بهرغم توضیح مجید کیان پور مبنی بر اینکه «قانون یادشده لایحه دولت بوده که برای تصویب راهی مجلس شده» و مجلس آن را تصویب کرده است بازهم تأکید میکند که قانون ضعف دارد و با یادآوری اینکه خود را تابع قانون میداند از مجید کیان پور میخواهد که مجلس برای رفع ضعفهای قانون وارد عمل شود.
فایل صوتی ادامه سخنان هوشنگ بازوند را میتوانید اینجا بشنوید.
آنچه در بالا آمد به همراه فایل صوتی مشروح مباحثی است که بین استاندار لرستان و نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ردوبدل شد؛ موضوعی که حتی باعث شد خبرنگاران بعد از جلسه هم سراغ مجید کیان پور بروند و علت انتقاداتش را جویا شوند.
کیان پور نیز مجدد با تکرار مباحث مطرحشده در جلسه گفت: باید روی بهروزآوری صنعت استان کارکرده و به دنبال ایجاد صنعت و اشتغال پایدار باشیم وگرنه تمدید مهلت صنایع برای بازپرداخت تسهیلات قبلی آنها مشکلات صنعت استان را حل نخواهد کرد.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر میخواهیم به رونق اقتصادی در استان دستیابیم باید به دنبال نوسازی صنعت لرستان باشیم و مدیران ما باید توسعه نگر بوده و مدیر نگهداری نباشند لذا ما اگر موضوع نوسازی صنایع را پیگیری میکردیم قطعاً وضعیت صنایع ما بهتر از این بود و «مسئولان ارشد استان» الآن به دنبال این نبودند که تنها وضعیت موجود را حفظ کنند.
فایل مصاحبه مجید کیان پور با خبرنگاران را اینجا میتوانید بشنوید.
این انتقادات صریح مجید کیان پور که در رسانههای مختلف ازجمله خبرگزاری مهر منتشر شد موجب واکنش عجیب و قابل تامل روابط عمومی استانداری لرستان شد تا با رویکرد همیشگی فرار به جلو مدعی تفرقهافکنی رسانهها شود!
هرچند که این نوع برخورد با مطالب رسانهها از سوی روابط عمومی استانداری لرستان مسبوق به سابقه است اما ذکر چند نکته به جهت تنویر افکار عمومی ضروری به نظر میرسد.
نخست اینکه مطلب منتشرشده در خبرگزاری مهر جزئیات یک برنامه پوششی بوده و خبرنگار مهر صرفاً به انعکاس بی کموکاست مطالب مطرحشده در این جلسه پرداخته و فایل صوتی همه جلسه در خبرگزاری مهر موجود بوده که بخشهایی از آن برای روشن شدن موضوع منتشر شد.
دوم اینکه اساساً قانون رفع موانع تولید بهصورت لایحه از سوی دولت تنظیم و تقدیم مجلس شده است و لذا اگر ضعفی در قانون وجود دارد نمیتواند بیارتباط با اصل لایحه ارسالی از سوی دولت باشد، خبرگزاری مهر بهزودی در گزارشی تحلیلی به روند اجرای این قانون در استان لرستان خواهد پرداخت.
سوم اینکه در بخشی از مواد همین قانون بهصراحت بر لزوم بهروزرسانی ساختار قدیمی صنایع بهمنظور افزایش قدرت رقابتپذیری صنایع پرداختهشده و حتی تدابیر لازم برای حمایت از کارگران در زمان اجرای عملیات اصلاح ساختار اندیشیده شده است لذا مطالبه نماینده مردم دورود و ازنا در این زمینه مطالبهای غیر کارشناسی و غیرقابل اجرا نبوده و علاوه بر قانون رفع موانع تولید قوانین متعدد ازجمله قوانین برنامههای توسعه نیز بر این موضوع تأکید دارد.
لذا انداختن توپ همه مشکلات و کمکاریها به زمین ضعف قوانین مجلس به نظر قریب به واقعیتهای موجود در این زمینه نیست، بااینحال خبرگزاری مهر در گزارشی به بررسی روند استفاده از ظرفیتهای مختلف قانون رفع موانع تولید خواهد پرداخت تا مشخص شود چقدر از پتانسیلهای قانون موجود برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان بهره گرفتهشده است.
بههرروی به نظر میرسد گویا بعد از ضعف قوانین و قصور مجلسیها حالا نوبت رسانههاست که با اتهام افکنی باید جور بینتیجه بودن نسخههای تجویزشده برای صنعت بیمار استان را بکشند، اینجا در استان لرستان مسئولانی وجود دارند که معتقدند همه مقصرند الا خودشان!
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