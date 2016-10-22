۲ آبان ۱۳۹۵، ۲:۵۳

اخبار عملیات موصل؛

هلاکت معاون والی موصل/دعوت مرجعیت برای هوشیاری وتداوم پیروزی ها

هلاکت یک سرکرده داعش موسوم به «معاون والی داعش» و دعوت آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان از نیروهای عراقی برای حفظ هوشیاری و تداوم پیروزی ها از جمله اخبار عملیات موصل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، یک سرکرده داعش موسوم به «معاون والی موصل» روز شنبه در حمله هوایی نیروهای عراقی به منطقه «تلکیف» واقع در شمال غربی موصل به هلاکت رسید.

تلویزیون رسمی عراق طی خبری فوری اعلام کرد که جنگنده های عراقی معاون والی موصل را در منطقه تلکیف در محور شمالی موصل به هلاکت رساندند.

نیروهای عراقی پیش از این از ورود ارتش به مرکز منطقه تلکیف و آزادی محلات سومر و العسکری و برافراشتن پرچم عراق بر بالای ساختمان های آن خبر داده بودند.

از سوی دیگر آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان در عراق پیروزی های نیروهای عراقی علیه گروه تروریستی داعش در موصل را تبریک گفته و آنها را به ادامه پیروزی ها و حمایت از غیرنظامیان فراخواند.

آیت الله سیستانی همچنین نیروهای عراقی را به حفظ هوشیاری و ادامه دستاوردهای خود دعوت کرد.

لازم به ذکر است که حیدر العبادی نخست وزیر عراق بامداد دوشنبه گذشته رسما آغاز عملیات آزادسازی موصل از سیطره گروه تروریستی داعش را اعلام کرد. نیروهای عراقی در این مدت به پیروزی های چشمگیری علیه این گروه تکفیری دست یافته و مناطق متعددی را از آنها بازپس گرفته اند.

