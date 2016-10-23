محمود عباس امروز به ترکیه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز یکشنبه طی دیداری رسمی که سه روز به طول خواهد انجامید به ترکیه سفر می کند.

بنا بر اعلام سفیر فلسطین در ترکیه، محمود عباس در این سفر با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور و «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.

دیدار با «اسماعیل قهرمان» رئیس پارلمان ترکیه نیز از دیگر برنامه های عباس در سفر به این کشور است. سفیر فلسطین در ترکیه اعلام کرد که در این دیدارها روابط دوجانبه بین دو کشور و توسعه آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

منابع خبری اعلام کردند که همزمان با سفر روز یکشنبه عباس به ترکیه، «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر نیز وارد این کشور خواهد شد و با اردوغان دیدار می کند.

در همین حال منابع فلسطینی اعلام کردند که عباس روز چهارشنبه به منظور دیدار با «تمیم بن حمد» امیر قطر به این کشور سفر خواهد کرد و چه بسا پیرامون موضوع مصالحه فلسطینی نیز گفتگو نماید.

این در حالی است که «خالد مشعل» رئیس و «اسماعیل هنیه» نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس نیز چند روز پیش با امیر قطر در دوحه پایتخت این کشور دیدار کردند.